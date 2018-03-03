ATM三人幫合體 搞笑叫賣原味二手衣

溫肯尼（左起）、曹晏豪、劉書宏穿戲服耍帥。（東森提供）

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溫肯尼、曹晏豪、劉書宏對戲服有回憶。（東森提供）
溫肯尼（右）、曹晏豪搞笑。（東森提供）
溫肯尼、劉書宏搞笑重現經典畫面。（東森提供）

台視、東森《獅子王強大》已殺青，劇組將於今天起舉辦該劇的戲服二手拍賣活動，曹晏豪、劉書宏、溫肯尼的「ATM」三人組，一到現場看到許多充滿回憶的戲服話匣子大開，曹晏豪笑說「本來想說順便幫忙整理，結果每拿一件衣服都有回憶完全沒辦法專心」，劉書宏搞笑接話「沒關係我們套過戲服再走

，這樣粉絲來買都還有溫度」，溫肯尼一聽，作勢拿起周曉涵的衣服就穿上，現場一陣大笑。

曹晏豪趁過年空檔跟友人開車環島，立刻被劉書宏追問「是攜伴的意思嗎」？嚇得他趕緊澄清「是從幼稚園起就認識的男生朋友啦」，劉書宏則是在家中餐廳幫忙。日前曹晏豪、周曉涵

、陽靚等相約去捧場，他感動說「不只獅子幫的大家來探班，還有許多中南部的觀眾粉絲們特別北上來吃」。溫肯尼開心表示「因為這部戲讓我被更多人看見，演出後也多了許多工作邀約，真的很感謝」。

三人邊整理邊介紹每件戲服幕後趣事，戲裡都喜歡周曉涵的他們，一看到女神的戲服瞬間超激動，一拿起周曉涵的衣服就直說是薔薇的味道，被劇組虧「全都想周曉涵想瘋了」。

溫肯尼接連穿上周曉涵與陽靚的戲服，和曹晏豪、劉書宏分別重現「強薇」「德鐵」ＣＰ的經典浪漫場景，畫面搞笑。一到男裝區更被激起購物慾，每人都先掃了幾件自己的戲服回家。

每周六晚10點，東森綜合台每周日晚間10點《獅子王強大》

(中時)

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