胡忠信：馬吳聯手 考慮五月徵召蔣萬安

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名嘴胡忠信日前爆料，台北市長柯文哲抓住蔡英文總統弱點，一定會禮讓；昨天又再度爆料，「據我得到的消息，前總統馬英九跟黨主席吳敦義動作越來越大，他們考慮徵召立委蔣萬安，參選台北市長」。國民黨應該會在五月，先看民進黨怎麼出牌，再決定徵召蔣萬安。

胡忠信指出，二月二十五日在台北市議員林國成娶媳婦的婚宴上，他跟台北市長柯文哲坐在一起閒聊，柯強烈表達連任意願，「柯主觀希望，蔡總統能夠禮讓他，至少我從柯市長的口條聽得出」，若不禮讓的話，最後柯就有可能「鋌而走險」，「你不禮讓，我就參選2020年總統」。

胡忠信說，他從半年前就講一樣的話，當然有所根據，現在又談起這件事，柯文哲一貫邏輯都沒有變。

是否還原當天對話，胡忠信說，他是從柯文哲的話歸納的意象，柯「打死不退，一定要拼到連任」，他不可能原音重現與柯的談話，只能歸納。

胡忠信說，柯當然在乎民進黨會不會提名自家人，媒體報導，民進黨高層放出一個風向，若黨內任何一個參選人民調沒有超過20%，可能就不會提名；所以，這三個月有意參選的立委姚文智，民調若持續保持20%以下，柯文哲就更加篤定獲得民進黨禮讓，「我半年前跟昨天對媒體講出這些話後，柯市長都沒有否認」。

胡忠信說，週日柯文哲見到他，也沒說他半年前是亂講的，只開玩笑說，「你這樣會害死我」，柯文哲看起來很高興，很愉悅地講。

胡表示，他有國民黨管道得知，馬、吳聯手考慮徵召蔣萬安；他認為，蔣先前宣布不選，是因為姚文智民調拉不起來，柯文哲高居不下，蔣不想當砲灰，但若看到民進黨推出強棒，吳敦義徵召蔣萬安，馬英九勸進，蔣萬安會拒絕嗎？「他們檯面下動作不斷，還是鎖定蔣萬安」。

他說，柯掌握蔡英文的弱點，「你要跟我拼，那我2020就跟你拼」，這是事實，所以那天聊天時，他就說，「你不是說，民進黨若是不讓你，那你要拼總統？」柯只是開玩笑回應，「你不要再害我了！」「他從來沒否認我的話。」

他認為，民進黨現在是內部有一股氣，獨派有個論述是，「寧願讓國民黨當選，也不願讓柯文哲當選」；228當天，政治精算師前總統李登輝，只是「噹」了一下柯文哲的「兩岸一家親」的說法，但最後還是肯定柯文哲，李登輝是實力者為原則，在獨派場合肯定柯文哲，「我覺得李登輝的頭腦最清楚」。

他表示，所以五月前，姚文智民調還不超過20%，民進黨敢推人嗎？民進黨若讓柯文哲落選，就是讓國民黨拿去了。

他認為，新北市民進黨若派出前行政院長蘇貞昌、游錫堃，還是國民黨侯友宜會贏，一個中央、地方都優勢的政黨，怎會讓雙北都掉入非民進黨的手裡，

(中時)

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