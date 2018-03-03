唸經也要「潮」科技 宏碁「智慧佛珠Leap Beads」3月中正式發售

2018年03月03日 03:04 中時 石欣蒨

宏碁「智慧佛珠Leap Beads」搭配獨家設計的生活修行APP，可紀錄禪修時間、健康及社群功能。（石欣蒨攝）

宗教也能跟科技結合，傳出風聲已久的宏碁「智慧佛珠Leap Beads」即將正式開售，以13顆子珠及1顆主要的電子珠打造，搭配獨家設計的生活修行APP，可紀錄靜修念佛、轉動念珠唸經的次數，另外更有健康紀錄及社群互動功能，Android4.4式iOS8.0以上即能使用，就算是使用舊款智慧型手機或長輩也能簡單使用，而且有別一般的智慧穿戴裝置，外觀看起來更像裝飾品。

除此以外還有紫檀木的客製化精裝版，盒內佛珠充電座將改為藍牙喇叭充電座，將以廟方官方的特色作客製化訂製，而APP也將是客製的官方版本，未來有機會再提供電子點燈、第三方支付等服務，將根據廟方需求打造，最快6月即將面世，但初期將由各廟直接販售其客製化的紫檀木精裝版本。

「智慧佛珠」採崖柏木製作，充電2小時即可用上3到4天，具基本防水功能以外，還會發出香氣，戴久了更會呈現更油潤的光澤，假若是女士或兒童配戴者，更能至宏碁服務中心中請人員協助，修短至12或10顆木珠等長度；「智慧佛珠」首波已接獲上萬張訂單，台灣將於3月中正式發售，定價3888元，預計未來將進軍中國及印度的主要佛教市場。

(中時)