宏碁全球最輕筆電將登台開賣 華為鏡頭跳起來

2018年03月03日 03:00 中時 石欣蒨

宏碁 Acer Switch 7旗艦版，世界首台配備NVIDIA GeForce MX150獨立顯示卡的無風扇 2 in1平板筆電，6萬4900元。（宏碁提供）

華為 MateBook X Pro，今年第2季起陸續在指定市場上市，定價1499歐元起。（華為提供）

華為 MateBook X Pro創新隱藏在鍵盤中的隱藏式攝影鏡頭，按下按鍵，鏡頭即會跳起。（石欣蒨攝）

為了現代人經常使用及攜帶筆電的方便性，今年各廠商在首季推出的筆電為了滿足消費者需求，均以「全球首款」為主打，像是宏碁在1月的CES前推出的Swift 7就是訴求僅8.98mm厚，是全球最薄的筆電，而華為剛在MWC上發表的MateBook X Pro則是加入了首創的極速指紋式電源鍵及隱藏式攝影鏡頭，為消費者帶來不少驚喜。

宏碁全球最薄筆電Swift 7，預計將在4月正式登台開賣，14吋的鋁合金機身，僅8.98mm的厚、1.15公斤重，加上Intel XMM 4G LTE連網功能，可以Nano Sim或eSIM技術高速連網，還可透過內建的 Transatel設定檔，得到1GB、48國的單月免費流量，定價5萬9900元，對一眾商務人士來說可是2018年新筆電的好選擇。

華為則在剛結束的MWC上推出了MateBook X Pro全螢幕筆電，厚度為14.6mm、1.33公斤重，屏佔比從上一代的13吋、88%，提高至全新的13.9吋、91%規格，加上創新隱藏在鍵盤中的隱藏式攝影鏡頭，一按鏡頭即會彈出，雖然未是女孩最愛的高角度拍攝，但卻解決用戶對鏡頭隱私的疑慮，今年第2季起陸續在指定市場上市，定價1499歐元起。

(中時)