MLB》勇士頭號新秀 炮轟田中將大

2018年03月03日 06:50 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

田中將大1局上被小阿庫納敲出全壘打。（美聯社）

勇士頭號新秀小阿庫納（Ronald Acuna Jr.）3日球棒依然火燙，單場3支3為連3場熱身賽敲出2安以上，包括1局上就從洋基「神之子」田中將大手中敲出兩分全壘打。這是阿庫納春訓首轟，熱身賽打擊率再攀升至4成21。

「面對像田中這樣的強投令我非常興奮，」阿庫納說：「很不幸我們沒能贏球，但我會繼續做好份內工作，全力以赴來幫助球隊獲勝。」

勇士此役以4比5落敗，不過就是場熱身賽，阿庫納的勁爆演出才令人激動。特別是首打席在1好1壞的球數下，他逮住田中的92哩速球，球兒有如雷射般飛出中右外野牆外，連資深隊友都為之驚豔。

「那一球咬中的聲音非常響亮，」勇士先發左投卡茲米爾（Scott Kazmir）說：「真的令人印象深刻，尤其投手可是田中呢！」

第3局二度上場，阿庫納面對洋基牛棚，敲出三游間強勁安打，第3次打擊再揮出左外野平飛安打。阿庫納今年熱身賽前7打數全摃龜，但最近12打數共擊出8安。

阿庫納才20歲，去年在小聯盟從高階1A連升兩級到3A，繳出打擊率3成25、21轟、44盜佳績，被《Baseball America》選為小聯盟年度最佳球員，今年在春訓雖然慢熱，卻也快速打出了名號。

「老實說，我到這裡一開始就覺得很自在，只是數據上沒顯示出來而已，」阿庫納說：「但這就是種過程，看你如何做出調整。」

(中時電子報)