3月3日三大報頭版要聞

2018年03月03日 07:23 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.婦聯會案風波不斷，昨又出現新轉折。人在美國、久未公開露面的前主委辜嚴倬雲隔海發聲，強調辜家沒有任何不法，或是需要隱瞞的事，更沒有將婦聯會一毛錢放入私人口袋，因此絕不會迴避任何公正調查。她更呼籲，現任主委雷倩及所有會員，應將全數資產轉歸國庫所有，不該轉入任何黨派。

.軍人年改方案引爆反年改團體激烈抗爭，民進黨立委對於起始奉率以及樓地板也有意見。不過，行政院政務委員、年改會執行長林萬億昨天在立法院受訪強調，下周會再進行新的溝通，盡量說服綠委，尤其樓地板38990這數字是有一定的道理；行政院長賴清德在立院答詢時也表示，軍人與公教年改在7月1日同步實施的政策，目前沒有改變。

.大陸國台辦日前公布31項惠台措施，開放力度之大、前所未見，以高端房地產起家的大陸泰禾集團，隨即宣布將來台招募近百位長照產業人才，並祭出2倍以上薪資及順暢升遷管道，5年內還會陸續招聘3、500位中高階幹部，成為大陸對台政策發布後，第一個響應的陸企。

.大陸國台辦提出31項惠台措施，行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，希望中國大陸能了解，大陸能發展到今天的地步，「沒有台灣人的幫忙可以嗎？」台灣過去幾十年資金、人才和技術進入大陸，現在大陸當然希望更進一步引領台灣的智慧進去，「這個我們都可以理解」。

◎旺報

.在大陸人大及政協兩會召開前夕，港媒2日報導，國務院台辦將和國務院港澳辦整併，組建「國務院台港澳事務辦公室」，海協會則將併入新組建的「中國僑胞聯合會」。北京涉台人士分析，台港問題具共通性，此舉是一個大戰略的體現，不過即便整併內部必然還是會分工，該人士強調，此舉是完全將台灣內政化，未來兩岸可能很難再對等談判。

.傳出大陸將整併國台辦與港澳辦，新設「國務院台港澳事務辦公室」，大陸學者指出，近年台獨、港獨時常合流，確有現實工作需求，整併後就不用政出多門，也展現大陸解決台灣問題的決心；學者認為，過去馬政府時代，大陸處處忍讓展現誠意但未收到成效，民進黨上台恰好給大陸重新評估兩岸關係的機會，台灣已錯失兩岸談判最有利的時間點。

.大陸近日熱播一部電視劇《台灣往事》，罕見以日據時代的台灣社會為題材，片中多次凸顯台灣人被日本政府壓迫，也呈現從「唐山過台灣」的台灣人，不忘根源在中國的情懷；去年底陸媒也製作一部《過台灣》大型專題紀錄片，從遠古長濱文化、大坌坑文化時期，談到1945年台灣光復，用大量史料考證，傳達台灣與大陸在地理文化歷史上的多重連結，在蔡政府親日又去中國化的此時，呈現不同的史觀。

.據了解，大陸外交部黨委書記、副部長（正部級）張業遂將取代傅瑩出任全國人大發言人，他即將在全國兩會期間跟中外記者碰面。1953年10月出生的張業遂今年65歲，已到部長退休年齡，轉任全國人大發言人，可望讓他繼續在大陸涉外事務中發揮餘熱。

◎工商時報

.美股打噴嚏全球股市重感冒，亞股本周無一收漲，台股雖相對抗跌，但短線波動大增，法人建議可留意近2日成交量不減反增、股價守穩短均線之上個股，包括國巨、立敦、智原等13檔，顯示有低接籌碼守護，攻守兼備。

.為履行「美國優先」政策，美國總統川普再把關稅大刀揮向鋼鋁，宣布自下周起將對進口鋼鐵與鋁製品分別課徵25％與10％的懲罰性關稅。川普此舉引發中國大陸、歐盟與加拿大等國強烈不滿，揚言採反制措施進行報復，貿易大戰有一觸即發之勢。

.大陸13屆全國「兩會」（人大、政協會議）今（3）日登場。在本屆大陸人大代表和政協委員中，有153名「超級富豪」當選，坐擁共6,500億美元財富，值得注意的是，IT電商擴軍，全球華人首富騰訊總裁馬化騰及小米總裁雷軍均連任全國人大代表，阿里巴巴首席技術官王堅也躋身人大，在政協方面，京東劉強東、網易丁磊、搜狗王小川等則晉身政協委員。

.潤泰集團繼2017年11月賣掉高鑫零售的股權給阿里巴巴，870億元的滿手現金落袋後，火速物色下一隻「小金雞」。潤泰集團旗下潤泰全球昨（2）日董事會通過，將砸1億美元參與大陸A咖級私募基金HOPU USD Master Fund III ,L.P.「厚樸美元基金」，鎖定天然氣、金融和物流業等進行跨境投資。

(中時電子報)