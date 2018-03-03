MLB》前超級盃冠軍四分衛 洋基春訓首打席吞K

2018年03月03日 07:25 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

2014年幫助西雅圖海鷹稱霸超級盃的明星四分衛威爾生（Russell Wilson），3日一圓代表洋基出賽的夢想，在春訓熱身賽對勇士的5局下登場代打，可惜他最後揮空左投弗瑞德（Max Fried）的93哩偏高速球，領到老K。

威爾生在他的美式足球NFL生涯，也曾兩度參加遊騎兵春訓，但從未在熱身賽登場。這次洋基把他交易過來，也讓他從2011年6月之後，首次在職棒比賽中打擊。那時威爾生效力於洛磯1A，隨後就轉學到威斯康辛大學，隔年在NFL選秀被海鷹挑走。

有趣的是，威爾生在將近7年前的那次打擊，是從勇士1A左投薛夫（ Chasen Shreve）手中擊出雙殺打。如今薛夫也是洋基的一員，成了威爾生的隊友。

「我記得我對決過他，但不記得結果如何，」薛夫說：「有趣的是，我知道他也是美式足球員，而且那時候就準備要離開去打美式足球了。」

威爾生周一抵達洋基春訓營，進行打擊和守備訓練，預計待1周就要離開。威爾生說，對於參加棒球比賽的可行性，他一直與海鷹教頭卡羅（Pete Carroll）、總管史奈德（John Schneider）持續溝通，也獲得支持。

「事實就是，我一直在動，一直在訓練，都有讓他們知道，」威爾生說：「這也是我比賽的一部份，可不是窩在沙發上偷懶。」

(中時電子報)