大陸發展神速 賴清德一席話遭網友圍剿

行政院長賴清德。（資料照，姚志平攝）

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中時電子報

大陸國台辦提出31項惠台措施，行政院長賴清德昨在立法院答詢時表示，中國大陸提出此政策可以理解，台灣社會這幾十年來幫助中國大陸多少，今天大陸能發展到今天的地步，「沒有台灣人的幫忙可以嗎？」希望大陸在國際社會封鎖台灣、處處打壓時，能考量台灣曾幫助過大陸。網友大喊「可悲」不是別人進步神速，而是台灣在撕裂的政治跟文化裡嚴重虛耗20年，加大了差距。網友也質疑「怎麼不說台灣也從對岸撈了不少好處呢？」、「人材外流=台灣幫的忙？」

日前大陸國台辦發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，國民黨立委曾銘宗質詢賴清德，對於31項惠台政策，賴清德有何評論？賴清德表示，台灣社會這幾十年來幫助中國大陸多少，今天大陸能發展到今天的地步，「沒有台灣人的幫忙可以嗎？」所以中國大陸提出此政策是可以理解。希望大陸在國際社會封鎖台灣、處處打壓時，能考量台灣曾幫助過大陸。

但網友認為「他這種言論根本是搞不清楚今夕是何夕」、「明明就是香港人幫助最大」、「如果真有能力幫中國，台灣現在不會淪落至此」、「噗！不只喜歡叫人做功德，還喜歡搶功德。」、「把台灣經濟搞砸，人才外流，國家競爭力大衰退。外加每天搞自己認定的正義轉型，萬物齊漲，治國無方。確實幫了對岸大忙，不是嗎！」。

(中時電子報)

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