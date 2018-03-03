空品不良 中市府通報前30大型汙染源減排 中火配合降載

台中市府環保局啟動應變措施，通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，台中火力發電廠配合環保友善降載。（黃國峰攝）

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全台西半部空品不良 中市府啟動應變措施。（圖／台中市府提供）

全台灣3日受微弱風場環境影響，大氣擴散條件持續不良，上午7時西半部從台北至雲嘉南甚至金門，計有42站空品指標達對所有族群不健康的紅色等級以上，台中市府環保局啟動應變措施，通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，台中火力發電廠配合環保友善降載，降載量1260MW。

市府表示，依據氣象條件，台灣西半部風速僅每秒1至3公尺，或呈現靜風狀況，造成空汙染物無法有效擴散，造成全台西半部空品皆不佳，台中市亦受影響。

環保局指出，上午7時環保署忠明、西屯、大里及沙鹿測站AQI指標已大於150，達紅色提醒等級，豐原測站為普通黃色等級，指標汙染物為細懸浮微粒，市府隨即啟動應變措施，請民眾注意自我防護。

環保局長白智榮提醒，由於整個西半部空氣品質皆不佳，因此包括協和、林口、中火、興達等北中南火力電廠均啟動降載。其中，台中電廠於今日上午7時至下午5時配合環保友善降載，降載量1260MW。

「今日空品不良達預警一級，台中依空品不良緊急應變措施！」白智榮強調已啟動執行應變並通報環保署，包括通報前30大型汙染源配合減排並加強巡查，避免突發性汙染排放。

此外，由清潔隊啟動洗掃作業，並通知營建工地加強道路洗掃街作業抑制道路揚塵；稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化；執行查核重大營建工程及公共工程；並由各局處通報相關單位發布空品訊息，以利民眾即時防護。

環保局表示，依據氣象資訊，這次空品不良狀況可能將持續至4日中午，市府將持續監控空氣品質並執行對應等級應變作為，不良易發生於清晨及夜間，加上早晚溫差大，提醒民眾多加留意保暖並隨時注意空品狀況；敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時)

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