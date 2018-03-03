不只甜點厲害！好市多4大隱藏版鹹食 網友激讚超好吃

2018年03月03日 09:45 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

好市多最近討論度高，從甜點草莓蛋糕、麻糬，到餅乾薯格格、飲料厚奶茶，通通都掀起一波不小的搶購熱潮，不過對大食量的小資族而言，鹹食絕對才是掃貨的重點啊！因此這次styletc為大家整理出好市多四款隱藏版鹹食，吃過的網友都大讚划算又好吃，下次去逛賣場可別錯過啦！

▍1、泰式海鮮沙拉（299元） ▍

喜歡泰式風味的朋友，千萬不能錯過這款美食！裡面有很多的海鮮跟蔬菜，包括鮮蝦、小管 、蛤蠣、洋蔥、小黃瓜、蕃茄、香菜、西洋芹等等，配上酸酸甜甜又微辣的醬汁非常開胃，不自覺讓人吃到停不下來。另外也有網友建議可以加涼麵拌著吃，冰冰涼涼又爽口的滋味，被大讚「這個爆好吃，每次去必買」、「這份量299打趴所有泰式料理店」。

Food ♡（@xfood.foodx）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 10 日 3:26 上午 張貼

🐶YUANDADA♊️（@yuan0936048845）分享的貼文 於 PST 2016 年 2月 月 23 日 11:12 下午 張貼

▍2、泰式風味雞腿堡（99元附飲料） ▍

泰式風味雞腿堡為熟食區推出的新款漢堡，售價為99元含飲料，漢堡中間夾的雞腿肉又大又厚，再搭配生菜、番茄和清爽感醬料，吃起來非常滿足。不少因嘗鮮而點的網友，吃過之後大讚「雞肉很大一塊」、「CP值自然爆表不用說」、「比牛肉堡好吃多了」。

孫（@sun21559）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 3 日 7:26 下午 張貼

小傑 黃（@idxzboy）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 7 日 9:02 上午 張貼

▍3、紅龍雞塊（439元） ▍

一包就重達3kg，裡面分裝成3大包，非常划算，據網友說吃起來像「麥當勞」的雞塊，對於口感的評價都有中上，中間肉很嫩，不只用煎的，用炸的更好吃。

Issa Tsai（@hsiuchinglala）分享的貼文 於 PST 2017 年 3月 月 10 日 7:26 下午 張貼

Chef Josh（@cheflife_josh）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 14 日 10:26 下午 張貼

▍4、CAVENDISH薯餅（95元） ▍

一條20片一百有找，換算下來比一般小型超市便宜很多，料理的方式很簡單，可以油炸、也可以用烤箱烤，被讚是「懶人界不可不知的好料理」，口感不輸連鎖店的薯餅。

(中時電子報)