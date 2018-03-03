NBA》恩比德公然招募 詹皇竟還回應了？

詹姆斯相當讚許七六人中鋒恩比德的身手表現。(美聯社)

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中時電子報

七六人打算今年夏天全力招募「小皇帝」詹姆斯，最近已成最熱話題，但身為七六人當家中鋒恩比德，竟敢公開跟詹皇招手嗎？恩比德前役賽後貼出IG動態，「相信過程？和史上最偉大球星交手總是充滿樂趣。＃2018年夏天目標」

什麼是2018年夏天目標？所有人都會聯想到招募詹姆斯，畢竟詹皇今年夏天可望成為自由球員，目前不僅七六人，包含湖人、勇士，甚至極力慰留的騎士，都成詹皇未來可能去向，沒想到恩比德才剛發完動態，詹皇竟然回應了！

「很早之前，我就告訴過大家，我的年輕國王是下一個球星，他每天都在變得更好，今晚又是很好的例子！恩比德你的比賽很具觀賞性，且期望跟你再次交手。」從詹姆斯的這段IG動態當中，可以清楚看出他對恩比德的高度讚許。

其實不只恩比德，詹姆斯也很欣賞七六人後衛班西蒙斯的身手，「記住！小兄弟，西蒙斯你的目標只有成為偉大。」詹皇更在賽後帶著滿滿笑容跟西蒙斯講起悄悄話，擺明根本不在乎外界怎麼看待他對西蒙斯球技的高度期許。

既然詹姆斯如此欣賞恩比德、班西蒙斯兩名聯盟未來之星，去跟他們當起隊友，或許也是不錯的選擇，只是無論如何，詹皇的最終答案還是要等今年夏天才會揭曉，球迷還是必須慢慢等下去。

(中時電子報)

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