我友邦布吉納法索遭武裝攻擊 外交部：當地僑胞均安

我西非友邦布吉納法索驚傳武裝攻擊，法國大使館與軍方總部發生激烈槍戰。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，位於西非內陸、我友邦之一的布吉納法索（Burkina Faso），昨晚在首都瓦加杜古（Ouagadougou）市區傳出武裝分子攻擊事件，法國駐布吉納法索大使館和該國軍事總部成為首要標的。激戰近半日後，造成至多人死亡。外交部也在第一時間與大使館取得聯繫，並表示，確認駐布國大使館、技術團人員與眷屬、台商及僑胞均安全無虞。

Extremists Attack Burkina Faso's Capital

外媒表示，8名武裝份子與8名警衛在駁火中喪命，槍戰中有至少80多名平民受傷。被當成首要攻擊目標的法國，外交部長勒·德里安（Jean-Yves le Drian）譴責行為，並認為這無疑就是一件恐攻事件。而布吉納法索安全部長亦證實，在大使館槍擊後不久，有一輛汽車炸彈攻擊不遠處的軍方總部，該國警方表示，未來幾日將加強首都地區的安全巡防機制。

昨日首都傳出槍戰後，布國警方與軍隊派出重兵巡視。（圖/美聯社）

舊稱上伏塔（Haute Volta），1984年8月改為現名的布吉納法索，不僅是全球識字率最低的國家，只有約2成3的國民識字，也是世界上低度開發國家之一。獨立至今，國內大小政變動盪不斷，更經常遭到恐怖份子的威脅。中華民國於1961年12月與上伏塔共和國建交，直到1973年首度斷交；後來在1994年，與我國再次復交，並互設大使館至今。

外交部領事事務局也於今天晚間發布旅遊訊息，提醒旅布國人提高警覺、避免外出。建議若非必要，暫勿前往布國觀光，若有必要赴布國旅遊或洽公，應多注意個人安全，並避免前往外籍人士聚集場所。

(中時電子報)

文章來源：Burkina Faso attack: French embassy targeted in Ouagadougou

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