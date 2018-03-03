與柯文哲合作 呂秀蓮撂狠話： 黨會付出嚴重代價

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年底台北市長選舉，民進黨是否和台北市長柯文哲合作，至今尚未明朗，有意角逐黨內台北市長初選的前副總統呂秀蓮今天被問到，若黨最後還是禮讓柯文哲？呂秀蓮表示，「黨會付出嚴重代價。」

民進黨前台南縣長蘇煥智今天宣布參選，並喊出不惜退黨。呂秀蓮今天出席「東亞和平論壇」前表示，台北市也不妨考慮開放，鑑於高雄跟台南市長初選，進行相當長時間黨內競爭，但是好像蠻負面，有點可惜；她認為，開放幾天讓候選人去努力，這個過程，若有人覺得該停了，就會主動停，不用黨強制。

呂秀蓮被媒體追問，蘇煥智不惜脫黨參選，呂秀蓮指出，她的好朋友蘇煥智縣長，一年多來，都有聯繫，今天蘇煥智要宣布參選，很敬佩蘇的思考及決心，所以祝福蘇煥智心想事成；至於脫黨，這部分黨中央要認真看待，這要當事人來解釋，蘇很有改革的看法，也和她一樣都很憂心台灣前途，知道今後會有起很大變化。

被問到，如果這樣最後讓國民黨漁翁得利？呂秀蓮說，不會啊，台北市要到最後才決定，民進黨以前也有特殊狀況，選前採取開放，台北市也不妨考慮開放，鑑於高雄跟台南，進行相當長時間黨內競爭，但是好像蠻負面，有點可惜。不過她說，台北絕對不會，因為她和幾位有意參選者都是好朋友。

她表示，因為投票是11月24日，今天黨決定誰，到時後又錯誤，像她就還沒開始起跑，她舉例，桃園市長之前選舉，「當選人沒想到他會當選，落選人沒想到他會落選」，投票前幾天明天民調都不準。

她認為，特別是目前採用全民調，都可懷疑其是否有準確度，還有有無任何意義，因為黨員可能都不會接到電話，所以誰來決定一個黨的提名，已經落得非常荒謬。

媒體詢問，年底黨如果沒有推人，會支持蘇煥智嗎？她說，如果的問題暫時她不要回答，也請大家注意，她還沒正式宣布參選，最主要是因為辦這場活動，轉身就會認知來針對選舉。

(中時)

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