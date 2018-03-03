賴清德：和中國和平對話立場不變

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中時

行政院長賴清德今出席「東亞和平論壇」致詞時表示，兩岸關係，蔡總統多次宣示，對中國善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，也不會在壓力下屈服，台灣希望能跟中國和平對話、交流、促進兩岸和平發展，這樣的立場不會改變。

賴清德還強調，台灣是個主權獨立的國家也是印度、太平洋區域範圍內重要的一員，在經濟發展上台灣責無旁貸、會貢獻力量，促進這區域的經濟發展。因此蔡總統一上任就提出新南向政策，希望跟東南亞國家互相合作、彼此交流促進發展。

賴清德今天出席「東亞和平論壇」，他致詞時指出，亞洲在國際地位越來越重要，安全挑戰上，亞洲重要性值得國際重視，有北韓核彈試射、中國在東海及南海擴軍，戰機及戰艦頻繁出入東海，還片面啟動M503航線，嚴重衝擊衝擊兩岸和平的現狀，值得世界關注，亞洲是經濟經經向榮，安全是步步危機。

他說，亞洲在經濟面向上，在全球上扮演舉足輕重的地位。但另一方面從安全戰略上，也值得重視。

他強調，在安全面向而言，台灣也致力於亞洲區域的和平發展，一方面台灣會在國防武力上增加經費，跟亞洲國家共同捍衛區域和平。第二也會全力支持聯合國對北韓的經濟制裁，希望北韓所以引起的朝鮮半島的危機早日和平解決，不至於造成朝鮮半島引起動盪。

他表示，期待經由大家共襄盛舉、集中智慧，提出有效的方法共同解決日益嚴重的亞洲危機，讓這個區域的人民可以在這和平生存。

(中時)

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