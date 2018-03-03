4歲遭英籍爸遺棄 黃秋生苦尋親憂父恐已逝

2018年03月03日 10:27 中時電子報 吳品瑤

集影帝、視帝、劇帝於一身的56歲男星黃秋生，其實是中英混血兒，向來低調的他，接受港媒採訪時談到身世，透露父親是曾任港府英國高官的Frederick William Perry，然卻拋家棄子，讓他4歲就跟母親相依為命，小時候還因為混血長相被譏「蕃鬼仔」，身世堪憐。

黃秋生曾貼全家福照尋親，父親是帥氣的英國高官。(翻攝自黃秋生臉書)

黃秋生結婚生子後，曾為了認識真正的自己，而在1997年帶著母親赴英尋親但沒找到，去年他在臉書貼出一張全家福黑白照，照片中還是嬰兒的他躺在母親懷裡，身旁站著是英俊挺拔的父親，他也留言不放棄尋父的任何機會，而就在1年後的昨天，黃秋生又在臉書po文，透露找到更多資料，發現自己有手足。

黃秋生接受BBC採訪的影片近日播出，讓他的身世與尋親一事再度受到網友關注，而他昨天po文，表示有新進展，父親為1914年6月11日，1955年帶著妻子Vera Marjorie來到香港，兩人有一個現年77歲的女兒Vera Ann，以及今年已74歲的雙胞胎兒子John William和David Frederick，等同一次發現自己不孤單，有3個同父異母的兄姊。

眾人看了黃秋生的po文後直呼恭喜但又覺得心疼，有網友表示希望幫忙，把資料貼到「Hong Kong in the '60s」臉書社團為他尋親，2天就有超過百條討論，其中有好結果，有網友提供一張澳洲入境單，顯示一個名為Frederick William Perry的英國人，已婚，在1966年4月7日入境，目的是「返澳生活」，而黃秋生回應香港《蘋果》，表示已看過這份資料，證實入境單是真的，他非常感謝網友熱心協尋，但也感嘆推算父親年紀，今年已是103歲高齡，恐怕已不在人世。

(中時電子報)