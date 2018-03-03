日本著手協調李克強訪日事宜 包括會面天皇

2018年03月03日 11:06 中時 楊家鑫

日本近來不斷釋出改善中日關係的訊號，日本共同社引述消息披露，日本政府2日正著手協調接待將在中日韓首腦會談時訪日的中國國務院總理李克強。此舉旨在向中方展現改善日中關係的意願。最有力的方案是將李克強定位為規格僅次於「國賓」和「公賓」的「正式工作訪問賓客」，並在日程中加入與天皇的會面。關於中日韓會談，政府正就5月舉行向中韓兩國徵詢意向。

共同社報導指出，首相安倍晉三將李克強訪日視作實現中國國家主席習近平以國賓身份訪日的重要步驟，將加快接待準備工作。最後一次正式訪日的中國領導人是2010年5月的時任國務院總理溫家寶。中國以2012年9月野田政府把釣魚台國有化為由，對日態度轉為強硬，之後訪問陷入中斷。

報導稱，日本政府設想的逗留時間約為三天兩晚。安倍打算安排與李克強舉行正式會談，並主辦晚宴。據外交消息人士透露，政府日前向中方表達了希望李克強在日期間訪問地方以加深對日理解的想法。2月下旬到訪北京並與國務委員楊潔篪會談的日本國家安全保障局局長谷內正太郎也可能強調了上述意向。

報導指出，消息人士稱，中國駐日大使程永華2月下旬向自民黨幹部表示，如能實現正式訪問，對兩國關係而言具有重大意義，流露出期待感。然而中日韓會談日程由於中方的原因，目前尚未確定。李克強在日的逗留時間也未敲定，日中之間的協調也可能遇到困難。

日方計劃將與李克強一同出席中日韓會談的韓國總統文在寅的訪日定位為非正式訪問，不作為賓客身份進行接待。據分析背後原因可能是雙方圍繞慰安婦問題的對立。

(中時)