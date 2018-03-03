張家慧2歲兒搭雲霄飛車 反應是這樣

張家慧帶兒子到新加坡度假。（周子娛樂提供）

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十分愜意。（周子娛樂提供）
到當地環球影城。（周子娛樂提供）
雲霄飛車。（周子娛樂提供）
雲霄飛車。（周子娛樂提供）

張家慧一家三口今年到新馬過暖年，這趟旅程中發現兒子成長不少，不但能背著自己的小背包走許多路不喊累，炎熱的氣候曬得臉紅通通，還有突如其來的大雨，仍不減他對新鮮事物的好奇心，張家慧笑說兒子耐操、好吃好睡，是旅行的好伴侶。

這趟新馬行，是齊齊（張家慧兒子）的環球影城初體驗。即便是全世界面積最小的環球影城，但對2歲多的孩子來說，就是個偌大的新世界，每個遊戲和主題區都深深被吸引。不過遊樂設施是以身高做標準，所以齊齊能玩的不多。看著張家慧去玩刺激的設施時，齊齊更在一旁從頭哭到尾，跟爸爸說：「我也想要玩！」

為了讓齊齊更有參與感，不僅看了讓他手舞足蹈的芝麻街舞台表演，還努力找了他能玩的，沒想到符合他身高標準，能玩的竟是雲霄飛車！排隊的過程中，齊齊難掩興奮，但張家慧一度掙扎要不要讓他坐，因為是大人也會尖叫的那種等級。坐上後，張家慧問他會不會怕，他說不怕，還說要「保護媽媽」。

齊齊一連玩了兩項雲霄飛車，一個是坐式、另一個雙腳懸空，兩項爬坡又急速下坡大概70、80度，速度飛快，只差沒有360度倒立旋轉，齊齊一路淡定，直說不怕、好玩，張家慧笑說可能是嚇傻了吧。

除了環球影城的體驗，她也帶著兒子到泳池玩水，看著齊齊在水中老神在在的樣子，她說兒子不但不怕水：「他現在還會自己踢水了。」可能是從小在他下水前，他們有做好足夠的安全感心理建設。

趁著這次旅行機會，張家慧幾乎讓他背著自己的小背包跟著行程走路，「希望讓他學會責任感」，齊齊也玩得不亦樂乎。

(中時)

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