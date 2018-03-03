西部空品橘紅一片 高雄成「淨土」意外引戰南北

西部空品橘紅一片，高雄成「淨土」意外引戰南北。（圖/翻攝自批踢踢）

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中時電子報
今日空氣品質不佳！中正紀念堂幾乎快消失。（圖／翻攝自空氣品質監測網）

全台灣今日受微弱風場環境影響，大氣擴散條件持續不良，根據環保署空氣品質監測網顯示，上午7時西半部從台北至雲嘉南甚至金門，計有41站空品指標達對所有族群不健康的「紅害」等級。有網友因此發文感嘆：「似乎剩下高雄，屬於空氣品質普通的幸福城市」引起其他人熱烈討論。

環保署自昨晚預估，北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區因風速偏弱，大氣擴散條件不佳，因此汙染物今持續累積為「紅色警示(對所有族群不健康)」，已有41站達到「紅害」等級，包括雙北市、竹苗、中部、雲嘉南等，從台北市至雲嘉南幾乎一片紅。

有網友今早在批踢踢八卦板發文，「今天一早起來就覺得過敏特別嚴重」，因此他打開空氣品質的APP查看，赫然發現西半部幾乎被一片橘紅色標示覆蓋，他發現僅有高屏地區顯示黃色的「普通」等級，感嘆「似乎剩下高雄屬於空氣品質普通的幸福城市」，詢問：「是不是高雄的善液北移了？有沒有八卦？」

其他人見了PO文留言，「南部人終於有機會嘴了」、「可見都是境外及風向影響？」，不過也有人因此戰南北，「台北天氣紅爆為何沒有人出來罵呀？」、「讓北部人吸一天，南部吸一輩子」、「台北人休假沒那麼早起床啦」。

(中時電子報)

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