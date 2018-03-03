疑百架訂單曝光後 印度空軍今否認採購F-35戰機

印度空軍近日否認向美國提出購買F-35A戰機的計畫。（圖/美國空軍）

友善列印
中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，上月初盛傳要洛克希德馬丁（Lockheed Martin）提出簡報的印度空軍，近日卻高調否認向洛馬提出採購新型的F-35戰機（F-35 Lightning II）計畫，讓本期待搶下百餘架訂單的美方，恐將再次落空。

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從去年喊出近兩百架新戰機需求的印度，似乎因為總理莫迪（Narendra Modi）喊出「印度製造」的國防計畫，至今仍無法決定最終選擇。也造成市場上大小消息傳聞不斷，也更讓人好奇，已擁有美、俄等多國混合軍備的印度，新一代戰力究竟會選誰？

印度新戰機採購案的選擇之一：F-16戰機。（圖/美國國防部）

F-35單座隱形戰鬥機，是由全球最大的武器製造商洛克西德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。其中除加拿大以價格過高的理由拒絕購買外，其餘夥伴皆已下訂單或完成編制服役。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

由SAAB研製、瑞典皇家空軍現役的JAS獅鷲戰機。（圖/SAAB官網）

為了贏得印度鉅額訂單的青睞，各大廠商無不卯足全力祭出優惠方案。洛克希德馬丁傳聞向官方提出承諾，一旦取得訂單，將在當地設廠製造，這款全球高知名度的F-16「戰隼」戰機（F-16 Fighting Falcon）。而來自瑞典的紳寶（SAAB），其印度分公司主席韋德斯姆（Jan Widerstrom）日前證實，他們願意在印度興建全球最大的基地，提供並轉移JAS 39獅鷲戰鬥機（JAS 39 Gripen）全部技術。

(中時電子報)

文章來源：Indian Air Force Denies Interest in American F-35 Fighter Jets

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