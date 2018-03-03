陸人大代表倡幼兒教育納義務教育 助二孩政策落地

2018年03月03日 10:54 旺報 陳君碩

大陸全國人大代表、廣東國鼎律師事務所主任朱列玉在接受澎湃新聞採訪時說，「有心生卻無人帶」已經成為阻礙全面二孩政策實施的現實阻礙之一，他提議通過國家的大力扶持，使幼兒教育成為所有家庭可以普遍享有的配套基礎設施，可以使二孩政策得到有效執行。在即將召開的十三屆全國人大一次會議上，他將提交《關於把幼兒教育納入義務教育階段的建議》。

朱列玉說，2017年，來自國家衛計委的調查顯示，六成人放棄生二孩源於孩子無人照料。他認為，由於幼兒教育不屬於國家義務教育體系的組成部分，因而財政補貼相對較少，也由此導致幼兒教育收費相對較高。另外，母親放棄工作、全職看護小孩在現階段對大部分家庭來說不太現實，很多家庭面臨老人年事已高、無力照顧孫輩二孩的情況。

朱列玉說，上述矛盾的解決，可以通過國家的大力扶持，讓幼兒教育成為義務教育的組成部分之一，使幼兒教育成為所有家庭可以普遍享有的配套基礎設施，這有利於二孩政策得到真正的有效執行。

朱列玉認為，將幼兒教育納入義務教育有利於補上義務教育的短板。“落實義務教育有利於統籌教育資源的均衡發展，有利於保障教育質量和統一教育標準，有利於發揮政府的資源優勢，推動幼兒教育的普及，實現幼兒教育的規範化管理。”

(旺報)