美通過台灣旅行法 孫大千：天下沒有白吃的午餐

美通過《台灣旅行法》，對台釋出善意。孫大千示警，美方可能提出全面開放美牛進口、佈署薩德等5項要求。圖為美國眾議院外交委員會曾致贈美國國旗，給時任民進黨主席的蔡英文。（本報系資料照）

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中時電子報
／綜合報導

美國國會通過《台灣旅行法》，鼓勵台、美官員互訪，表達善意，一般認為是正面發展。台北市長擬參選人孫大千則提出警告，指「天下沒有白吃的午餐」，美方可能提出5項要求。

美媒： 川普將在未來數天簽署《台灣旅行法》

孫大千昨在臉書發文，對《台灣旅行法》通過示警，指民進黨政府對川普政府可能開出的價碼，得仔細思考要不要買單？美方可能提出的要求如下：

第一，台灣全面開放美豬和美牛進口。美國貿易代表署（USTR）近日又再度點名台灣不應該限制美國牛肉及豬肉進口。

第二，台灣全面開放美國稻米及基因改造作物進口。

第三，要求我國政府以提升自我防衛能力為理由，向美進行巨額軍事採購。

第四，要求我國央行持續放手台幣升值，以改善美國貿易赤字，提高美國產品的價格競爭力。

第五，以保障台海和平穩定為藉口，在台灣佈署薩德（THAAD）反飛彈防禦系統。

以下為孫大千臉書全文：

天下沒有白吃的午餐！

當美國國會壓倒性的多數通過「台灣旅行法」之後，民進黨政府和台灣人民接下來要面對的是，對於精打細算的川普政府所開出的價碼，我們要不要買單？

美方可能提出的要求如下：

第一，台灣全面開放美豬和美牛進口。美國貿易代表署（USTR）近日又再度點名台灣不應該限制美國牛肉及豬肉進口。

第二，台灣全面開放美國稻米及基因改造作物進口。

第三，要求我國政府以提升自我防衛能力為理由，向美進行巨額軍事採購。

第四，要求我國央行持續放手台幣升值，以改善美國貿易赤字，提高美國產品的價格競爭力。

第五，以保障台海和平穩定為藉口，在台灣佈署薩德（THAAD）反飛彈防禦系統。

(中時電子報)

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