元宵鞭炮空污嚴重 環署協調61公司降載

2018年03月03日 11:33 中時 洪安怡

民俗節慶燃放鞭炮致空污！受到境內污染物影響，加上鋒面來臨前相對穩定的氣象條件，全台西半部空氣品質指標（AQI）多半達到對所有族群不健康的紅害等級，環保署上午開設第二級中央防制指揮中心，已協調61家公司降載減排。

依據環保署空氣品質預報資料顯示，今日西半部空品不佳，從基隆到台南紛紛亮起紅燈，AQI達到紅害等級，環保署依據《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》規定，今日上午9時，開設第二級中央防制指揮中心，這已經此次秋冬空污季以來第3次開設。

環保署指出，應變會議已經協跳內政部、經濟部、交通部、農委會、教育部、衛福部協助處理，台電已配合於7時和17時降載減排、台中電廠降載量共1100萬度；興達電廠降載量共650萬度，共計降載1750萬度，減量7公噸硫氧化物、8.26公噸氮氧化物、0.65公噸總懸浮微粒。

此外，中油亦減少燃料油並增加天然氣用量，停止吹灰工作等，減量2.7公噸硫氧化物、1.5公噸氮氧化物、1公噸總懸浮微粒和0.5公噸的揮發性有機物；中龍鋼鐵亦調整廠能，加強灑水頻率抑制揚塵，預計減量1040公噸硫氧化物、1405公噸氮氧化物、0.219公噸總懸浮微粒和0.135公噸的揮發性有機物。

環保署空保處長蔡鴻德指出，這次空污惡化約莫是從昨晚入夜後開始，雲嘉南地區惡化得比預估嚴重，因此今早就立刻開設應變中心，目前已經經濟部協調61家公司降仔減排，但還不夠，會持續努力。

環保署監資處長張順欽指出，由於下周一將有道鋒面會經過台灣，鋒面接近台灣之前，天氣型態會變得穩定，擴散條件不佳，加上北部地區有渦流將污染物向境內吹，垂直擴散高度非常低，大約僅兩、三百公尺，中部約莫1公里，整個西半部幾乎都是空品不良，充滿霧跟霾害。

不過此次高屏地區則因為吹南風的關係，空氣品質相對較佳，整體來講此次霾害仍是境內污染物所造成。至於空污狀況是否與元宵節民俗節慶有關？張順欽說，多少都有關係，包含昨天台東炸寒單的遊行隊伍經過測站，短時間細懸浮微粒數值拉高，這些都有點影響。

(中時)