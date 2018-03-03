NBA》柯瑞史上第1人！勇士射鷹5連勝慶祝

2018年03月03日 11:02 中時電子報 黃及人

勇士明星後衛柯瑞再次達到生涯重要里程碑！柯瑞3日全場15投8中、含三分球9投4中，攻下28分，本季三分球總數也突破200大關(203顆)，帶領勇士最後以114比109強襲地主老鷹，除拿5連勝，柯瑞更成史上第1人！

柯瑞成為史上首位能在6個球季(2012-13年球季至今)，單季都投進200顆三分球以上的球員，排在第2是雷艾倫的5季，柯瑞在上半場就火力全開，12投7中，含三分球投6中3，獨拿25分，再次證明他的三分火力有多驚人。

只是柯瑞次節一度讓勇士球迷擔心不已，因為他不小心踩到隊友帕楚利亞的腳，造成右腳踝輕微扭傷，幸好他在進入休息室短暫治療過後，仍能重新回到場上拚戰，畢竟假如遭到號稱全聯盟動作最髒的隊友傷到，確實很划不來。

為了保險起見，勇士決定末節不讓柯瑞上場，杜蘭特及時接管比賽，與「浪花弟」克雷湯普生、尼克楊等人攜手力保勇士領先優勢，就算老鷹讀秒階段追到只差2分，伊戈達拉卻在最後6.1秒完成抄截後，一個人快攻灌籃宣告比賽結束

杜蘭特雖很罕見沒有投進任何三分球，仍有28分、5助攻與3籃板，尼克楊替補貢獻16分，克雷湯普生15分；老鷹則以貝茲摩29分最高，薛洛德27分、9助攻與5籃板，老鷹目前19勝44敗，位居東區墊底席位。

(中時電子報)