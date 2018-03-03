美媒： 川普將在未來數天簽署《台灣旅行法》

2018年03月03日 11:07 中時 江靜玲

美國新聞網站「華府自由燈塔」2日引述政府官員的話指出，美國總統川普可望在未來幾天簽署鼓勵美台高層互訪的《台灣旅行法》。

美國聯邦參議院28日無異議通過《台灣旅行法》，依程序將送呈白宮給總統簽署。「華府自由燈塔」報導，知情官員稱川普可望在未來幾天簽署，使《台灣旅行法》，正式變成法律；白宮發言人則表示，沒有任何有關此一法案的公告。

報導指出，此一行動引發白宮顧問間激烈辯論，有些顧問傾向於對中國採取和解政策，有些則主張對北京推動更強硬的貿易和安全政策。

《台灣旅行法》主要提案人參議員魯比歐表示，台灣是印度太平洋地區重要民主夥伴，他對國會通過《台灣旅行法》，並把法案送交總統，感到十分驕傲。魯比歐說，美國強化與台灣的關係至關重要，特別是中國大陸加強孤立台灣，並阻止台灣參與國際組織。

中國大陸阻止台灣加入國際組織，近來中共軍機和客機並在台海中央領空飛越，台灣將此視為軍事挑釁；五角大廈則「巧合的」在1月份批准轉讓250枚毒刺防空導彈給台灣。報導認為，《台灣旅行法》的立法遵循了美國新國防和國家安全戰略，將中國大陸視為構成美國安全的威脅。

報導表示，《台灣旅行法》簽署成為正式法律後，美台高層官員互訪可望解禁。不過，關鍵仍在於行政單位如何落實執行。

中國大陸外交部發言人華春瑩2日敦促美方信守奉行一個中國政策、遵守中美三個聯合公報原則的承諾，停止美台官方往來和提升實質關係，呼籲美方慎重、妥善處理涉台問題，以免對中美關係造成嚴重干擾和損害。

美國國務院東亞局發言人凱維1日透過電子郵件指出，美國對台政策並未改變，仍信守基於美中三公報與台灣關係法的一個中國政策。

(中時)