美俄中隱形戰機大比拚 F-22、蘇-57與殲-20誰強

2018年03月03日 11:14 中時電子報 楊幼蘭

近一個月來，隱形戰機世界出現了新進展，繼中國宣布，殲-20戰機正式裝備戰鬥部隊後，俄羅斯也證實，派蘇-57赴敘利亞進行戰鬥測試。

隨著愈來愈多國家部署並設法行銷隱形戰機，《商業內幕》（Business Insider）網專訪了美國智庫「海軍分析中心」（Center for Naval Analyses，CNA）資深俄羅斯軍事專家柯夫曼（Michael Kofman），請他比較美國隱形戰機與俄羅斯蘇-57，以及中國殲-20戰機的高下。

柯夫曼指出，雖然比起一般第4代戰機來，蘇-57的隱形能力確實比較強，但還比不上美國的F-22或F-35，當然它的造價也比不上這兩款高貴的戰機。他認為，蘇-57是窮人的隱形戰機，儘管它的戰力會很強大，但就隱形而言，還是和F-22或F-35沒法比。

他甚至分析，俄羅斯會派蘇-57到敘利亞，一方面是要讓各方對俄羅斯戰力改觀，並吸引媒體注意，另一方面則是要藉由高調亮相，吸引感興趣的買家。畢竟發展第5代戰機花費龐大，俄羅斯一直在尋求更多投資人挹注資金。

柯夫曼說，蘇-57的戰力與機動性很強，但F-22在機動性上更是無與倫比，而F-35就沒那麼強了。不過，蘇-57還未必稱得上是F-22或F-35的直接對手。

如今有5代戰機市場存在，美國人對打造F-35戰機的技術守得很緊，另一個擁有這項技術的只有中國。而真正的問題就來了，蘇-57是不是比殲-20強？

柯夫曼認為，發動機是戰機的心臟，不管其他方面再怎麼犀利，發動機還是一切的核心。蘇-57還沒量產，是因為老俄還沒完成為它量身打造的發動機。目前它身上裝的，只是蘇-35發動機的升級版，用的還是4代發動機，因此仍稱不上是5代戰機，也還沒辦法真正發揮5代戰機的戰力。

他指出，中國殲-20或許有很棒的軟體與航空電子設備，但發動機卻設計得很糟。就隱形能力而言，還存在許多問題。此外，柯夫曼更深深懷疑殲-20已形成戰力，並對它的設計感到不解。他說，殲-20機身龐大，表面很多，看來非常容易引起反射，令人懷疑它的隱形能力。

因此，柯夫曼認為，蘇-57還是比殲-20強。他甚至坦言，任何由俄羅斯設計，並安裝俄製發動機的飛機，都比任何中國設計，並安裝俄羅斯舊發動機的飛機強。

(中時電子報)