挺花蓮觀光 馬英九兩日遊直呼：值得來

前總統馬英九今早搭火車來花蓮兩日遊，首站來到太魯閣國家公園砂卡礑步道。（張祈攝）

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前總統馬英九今早搭火車來花蓮兩日遊，下車後直奔太魯閣國家公園。（張祈攝）
對民眾拍照來者不拒，不忘叮嚀遊客要常來花蓮旅遊。（張祈攝）

花蓮震後硬體建設復原快速，但觀光產業復原緩慢，前總統馬英九今搭乘火車來訪花蓮兩日遊，預計造訪花蓮知名觀光景點，一下火車就直衝太魯閣國家公園走步道，對遊客拍照、問候來者不拒，直呼花蓮很安全，值得來。

「花蓮很安全！」馬英九說，震災重建需要的不只是捐款，讓花蓮生活恢復正常，更重要的是人潮，實地走訪花蓮出名景點，花蓮其實很安全，消費也不貴，很值得來，鼓勵民眾多來花蓮旅遊。

他也說，高中時曾來過太魯閣旅遊，對園內景色大感驚奇，後來有機會到美國造訪大峽谷，認為兩處是有趣對比，大峽谷的「雄」，太魯閣的「奇」，都是人間極品。媒體問及他對國民黨要推蔣萬安選台北市長的看法，他幽默回應「推蔣萬安到花蓮來好了」，不忘藉機再為花蓮觀光宣傳。

同樣來訪花蓮的陳姓遊客，一家四口趁著週末從新北市開車來訪花蓮，他說，雖然還是怕地震，但花蓮大地震已經過去了，現在來最安全，花蓮真的很漂亮，還遇到馬前總統，真的太巧了。

馬英九上午行程集中在太魯閣國家公園，接連造訪砂卡礑步道、燕子口步道、布洛灣環流丘步道等3處熱門步道，下午預計前往七星潭風景區、東大門夜市，隔天一早要健走花蓮美崙山。

(中時)

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