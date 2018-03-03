MLB》美球探：大谷直球稍弱 可拿12至15勝

2018年03月03日 12:01 中時電子報 盧品青

Here's a supercut of the prettiest pitches thrown by Shohei Ohtani in his three inning outing today against the Brewers.



His slider is looking so good. pic.twitter.com/Y9RZP6YKXO — Pitcher List (@PitcherList) March 2, 2018

天使隊大谷翔平3日在春訓第2次登板，他施展了全部的擅長球種：直球、滑球、曲球、指叉球，投出8次三振。其實大谷原本就被視為投手，沒有人懷疑過他的投球能力。

根據ESPN報導，現場的球探幾乎都對大谷有很高評價，一位國聯的球探表示：「若是大谷在我們球隊，他會是全職投手，而且是王牌投手。我認為他第一年可以拿下12至15個勝投，但不會立即爬到巔峰。」

大谷的變化球非常優秀，現場的球探反而有點擔心他的直球。「大谷的速球有點扁平，不太會跑，大聯盟打者不怕這種球，他可能得像達比修有那樣倚仗變化球。」大谷的直球時速維持93至96英里之間，他還未施展他的100英里火球。

一位美聯球探則表示：「大谷是我見過最優秀的二刀流打者，他雖然厲害，但是要熬過漫長的例行賽還是很辛苦的。」對於大谷的打擊能力，球探認為他可以突破3號先發以下的投手，但可能無法應付王牌和2號先發。

《紐約郵報》認為大谷如果專職投球，可以更快成長到王牌投手的等級，不過天使球團尊重大谷的意願，讓他同時發展打擊和投球。

(中時電子報)