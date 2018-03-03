公司出狀況女神扛 新垣結衣休長假爆引退預備！

女神新垣結衣傳出為了扛公司內部問題加上想婚，身心俱疲有意引退。(翻攝自《月薪嬌妻》官方推特)

友善列印
中時電子報

日本一線女星新垣結衣因拍攝《月薪嬌妻》爆紅一波，即將邁入3開頭年紀的她，現正處於演藝事業頂峰，工作行程滿檔，日前接拍廣告難得露出纖細長腿引發廣大好評，還將推出《空中急診英雄3》電影版，無論在大、小螢幕都相當活躍，然卻被爆出她要消化忙碌行程，所屬社內衍生的問題也要她扛，因而萌生退意，公司只得先批准她的長假應急。

新垣結衣清新可人，被狂讚「美到像天使」根本看不出是快30歲的女生，粉絲們也總愛爭喊她是「我老婆」，而據日媒《週刊實話》報導，新垣結衣表面風光亮麗，其實私下身心俱疲，其中一大原因便是她所屬經紀公司狀況連連，一下師妹能年玲奈爆發經紀約糾紛，一下新人清水富美加無預警宣布出家，因而只能仰賴身為當家花旦的新垣結衣一肩扛起重擔，獨自接下許多工作。

有新垣結衣所屬社工作人員爆料，表示女神本來就常把引退掛嘴邊，其實情緒狀況不太穩定，而拍了《月薪嬌妻》大爆紅後，工作邀約不斷找上門，但她卻不感到喜悅，反倒跟身邊的人表示：「不想做了」，加上她一直有想結婚的願望，也被推測因此跟男星三浦春馬悄悄復合，以結婚為前提重新開始，遑論還有她跟其他帥哥男星交往的傳聞，因此感情事也被推測是新垣結衣想引退的另一原因，而公司打算在她拍完《月薪嬌妻2》後讓她放個大假以舒緩壓力，而7月她的大螢幕新作《空中急診英雄3》將上映，這時刻休息，新垣結衣恐怕缺席相關宣傳活動。

(中時電子報)

進軍巴黎開唱 阿信：陪伴身邊許… 太早回家喊寂寞 美豔女星洩赤裸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。