公司出狀況女神扛 新垣結衣休長假爆引退預備！

2018年03月03日 12:00 中時電子報 吳品瑤

日本一線女星新垣結衣因拍攝《月薪嬌妻》爆紅一波，即將邁入3開頭年紀的她，現正處於演藝事業頂峰，工作行程滿檔，日前接拍廣告難得露出纖細長腿引發廣大好評，還將推出《空中急診英雄3》電影版，無論在大、小螢幕都相當活躍，然卻被爆出她要消化忙碌行程，所屬社內衍生的問題也要她扛，因而萌生退意，公司只得先批准她的長假應急。

新垣結衣清新可人，被狂讚「美到像天使」根本看不出是快30歲的女生，粉絲們也總愛爭喊她是「我老婆」，而據日媒《週刊實話》報導，新垣結衣表面風光亮麗，其實私下身心俱疲，其中一大原因便是她所屬經紀公司狀況連連，一下師妹能年玲奈爆發經紀約糾紛，一下新人清水富美加無預警宣布出家，因而只能仰賴身為當家花旦的新垣結衣一肩扛起重擔，獨自接下許多工作。

有新垣結衣所屬社工作人員爆料，表示女神本來就常把引退掛嘴邊，其實情緒狀況不太穩定，而拍了《月薪嬌妻》大爆紅後，工作邀約不斷找上門，但她卻不感到喜悅，反倒跟身邊的人表示：「不想做了」，加上她一直有想結婚的願望，也被推測因此跟男星三浦春馬悄悄復合，以結婚為前提重新開始，遑論還有她跟其他帥哥男星交往的傳聞，因此感情事也被推測是新垣結衣想引退的另一原因，而公司打算在她拍完《月薪嬌妻2》後讓她放個大假以舒緩壓力，而7月她的大螢幕新作《空中急診英雄3》將上映，這時刻休息，新垣結衣恐怕缺席相關宣傳活動。

(中時電子報)