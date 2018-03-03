《翻爆旺旅遊》小孩玩瘋大人輕鬆 盤點全台特色公園

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中時電子報
綜合報導

◎中和新八景 藏身四號公園

新北市中和區八二三紀念公園又稱為四號公園，位於永貞路、安樂路、安平路與中安街間，中和區、永和區交界，民眾可搭乘捷運南勢角線永安市場站下車。占地面積10.804公頃，公園設施有籃球場、兒童遊戲區、溜冰場、涼亭、遛狗區、公廁、體健設施

◎溪州森林公園 享受芬多精

彰化縣溪州鄉「森林公園」，前身是台糖公司溪州糖廠，這裡是彰化縣老樹最多的1座公園，民眾到這裡休閒運動，可以享受濃濃的芬多精，更能睹物回想60年前台糖公司在溪州鄉創造的繁榮場景。

◎網傳祕境 軟Q公園在這裡

高雄有座號稱怎麼跌都不會痛、地板超軟Q的公園，那就是位在鳳山區和德街的鳳山自治公園；臉書粉絲專業「高雄點Kaohsiung」推薦這祕境小公園，形容公園隱藏在鬧區裡、器具新穎，重點是家長不用擔心小朋友走路、跑跳摔倒受傷，非常適合小朋友前來遊玩。

◎役政公園 軍事迷玩老裝備

基隆市役政公園座落於有「希望之丘」之稱的二沙灣山上，是全國首座結合陸海空三軍除役武器裝備的公園，除了可以看到身經百戰、彈痕累累的百年古砲外，還可以看到很多現代化的戰爭武器，同時遊客也可以親手觸摸這些平時不會看到的武器裝備，感受一場新奇又有趣的知性之旅。

(中時電子報)

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