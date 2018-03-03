新年早禱會 陳建仁：披荊斬棘摘果實

2018年03月03日 12:16 中時 柯宗緯

副總統陳建仁出席高市議會主辦的「新年早禱會」，祈求主耶穌賜福台灣。（柯宗緯攝）

高雄市議會3日舉辦「新年早禱會祈福」，副總統陳建仁特地出席，與教友們為台灣禱告。他致詞提及，過去台灣面臨許多考驗，在蔡總統領導下改革創新，進行司法改革、轉型正義、年金改革等，要摘下完美果實，必須披荊斬棘，需要全體國人團結。

陳建仁表示，台灣過去1年經歷許多考驗，但面對困難都能平安渡過，在蔡總統領導下，不斷改革創新，像是司法改革、轉型正義、年金改革，一步步走上正軌，讓台灣2、30年沒有改革的工作，都能改革好，沒建設的都做好。

他懇求大家全心祝禱國家，讓全民助長智慧與力量，披荊斬棘跨越困難，想摘下完美果實，必須全體國人努力團結，心凝聚在一起，相信台灣會邁向幸福道路。

高雄副市長楊明州代表市長陳菊出席，他肯定教友以詩歌撫慰人心、鼓舞市政團隊。他表示，今年是陳菊12年任期最後1年，非常感謝中央政府、高雄市議會及市民給予支持，讓市政推動順利。

他提到，陳菊心中還有未完成的理想，希望在任期結束前完成，包括茄萣海岸線治理、覆鼎金公墓遷移、十全果菜市場滯洪池、鐵路地下化15公尺廊道建設初步成果、小港少康營區公園等，這些建設都是市長念茲在茲的。

議長康裕成說，基督教歷史在台灣即將邁入153年，1865年英國宣教士馬雅各醫師將福音傳遞到高雄後，成為台灣福音入口，逐漸傳播到各地，她宣告高雄的幸福要從神而來，希望主耶穌能成為高雄的盾牌與磐石。

(中時)