曾擊落共軍米格17 捍衛台海多年的F-86軍刀機

2018年03月03日 12:24 中時電子報 李靖棠

在F-16（F-16 Fighting Falcon）、幻象2000（Mirage 2000）、F-104（F-104 Starfighter）和F-5E（Northrop F-5）等台灣熟知的戰機入境前，有一款噴射式戰鬥機，在韓戰後成為中華民國空軍守護台海的空中主力- F-86「軍刀」戰機（F-86 Sabre）。

中華民國空軍F-86軍刀機+響尾蛇掛彈 (1959)

在美軍的協助下，我國空軍更在1958年九二四溫州灣空戰中，從新竹派出四架F-86F戰機，各裝備2枚AIM-9B型響尾蛇飛彈由，在纏鬥中成功以飛彈擊落6架解放軍的米格-17戰機（Mikoyan MiG-17）成績，李叔元中校更首創第一個以空對空飛彈擊落敵機的紀錄。

駐沖繩美軍的第16戰鬥攔截機中隊（16th FIS），一架F-86D軍刀戰鬥機於1955年出現在台灣嘉義機場。（圖/美國空軍）

由北美航空公司（North American）研發設計、1947年首飛成功的F-86軍刀機，是當時美規最為成功的噴射戰鬥機代表作，被美方大量用於海外軍援、並衍生出海軍使用的FJ怒火系列。軍刀機也是首架在俯衝時突破超音速且裝載空對空飛彈的戰機，也美國空軍首架裝有彈射逃生椅的戰機。

1952年駐紮於南韓水原基地的美軍F-86軍刀機機隊。（圖/美國空軍）

1948年交付美國空軍後，第一個戰鬥任務就是韓戰戰場，共有3個中隊進入半島防空，與蘇聯（USSR）的米格15戰機（MiG 15）對峙。雖然多數數據遜於米格15，但軍刀機因為射擊平台穩定、且飛行靈活，讓每當相遇之際，都會呈現拉鋸的混戰對抗。

美國空軍第一版本的F-86A戰機。（圖/美國空軍）

正因為F-86軍刀機被大量用於軍援，所產生的衍生型號也相當多，我國空軍從1950年代取得的是F-86F型，1955年移交典禮在台北中山堂前舉行，大批民眾圍觀美軍援助的F-86、登陸艇模型及155大砲等裝備。我軍共取得320架F-86軍刀機，立下赫赫戰功，其中有18架F-86D機隊於1966年交還美國、而F-86F機隊則於1977年全數自空軍退役。鄰近的日本航空自衛隊也有一批F-86D，但最終零件妥善率太低，僅服役十年就退役。

F-86軍刀機的測試原型機。（圖/美國空軍）

F-86軍刀機屬於單座戰機，極速可達1,106公里/小時、飛行最大距離則有2,454公里。機上搭載6架俗稱「五零機槍」的白朗寧M2.50重機槍（M3 Browning machine guns），可掛載900公斤重的炸彈或是8枚飛彈。軍刀機有一款升級衍生版本，也曾是我國空軍的主戰力之一：F-100超級軍刀機（Super Sabre）。而這款曾守護台海多年的軍刀機，一直翱翔天際至1994年從玻利維亞空軍退役，才真正功成身退。

(中時電子報)