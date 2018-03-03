用觀光點亮花蓮 旅行業全聯會行動支持

旅行業全聯會3日上午赴花蓮踩線，用實際行動支持花蓮觀光。（洪肇君／攝影）

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旺報

為提振花蓮觀光景氣，旅行商業同業公會全國聯合會(簡稱全聯會)「同業義工旅遊團」一行40人，3日中午抵達花蓮，旋即前往東大門夜市及石藝大街清掃，協助震災復原；未來三天兩夜還要踏遍花蓮文創園區、七腳川溪、兆豐農場、七星潭、佐倉步道，以實際行動支持花蓮觀光，行銷花蓮安全旅遊。

全聯會發言人呂中豪表示，花蓮擁有台灣百岳最多的高山，同時面臨湛藍的太平洋，風景秀麗，是全球觀光客喜愛的台灣景點；花蓮震後復建的路走得很快，花蓮民眾一如往常的生活，但賴以休閒觀光為生的花蓮需要更多的外地人到花蓮來作客。

他強調，花蓮一直給觀光產業帶來溫暖，現在是給予溫暖回報的時刻，先做公益，再次欣賞花蓮美景，重建外地遊客的信心，願意再次選擇花蓮為旅遊目的地。觀光業將以「青年壯遊助洄瀾，一人一宿住花蓮。」作為口號，配合行政院、觀光局和台鐵局的政策共同努力，偕同各大觀光公、協會一同振興花蓮觀光產業。

花蓮縣政府觀光處代理處長彭偉族代表花蓮縣觀光產業界，感謝全聯會同業義工旅遊團以實際行動愛台灣，支持花蓮。花蓮縣府團隊有效率的執行救人救災、拆除危樓、安置災民後，現在已經進入重建階段，市區已經不再看到地震景象。

彭偉族表示，花蓮縣政府與全聯會的合作只是一個起點，後續將有更多的合作方案推出，也將爭取中央補助擴大辦理企業獎助旅遊行程，邀請各大企業的員工來花蓮度假，購買花蓮特色名產伴手禮，讓花蓮早日脫離地震陰霾。也歡迎全國的好朋友到花蓮觀光旅遊，用觀光點亮花蓮。

(旺報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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