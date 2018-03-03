空汙嚴重　醫師警告：氣喘、心肌梗塞易被誘發

2018年03月03日 12:48 中時 倪浩倫

西半部霧濛濛！環保署指出，受到擴散不佳影響，全台有41站空氣品質屬於不健康的「紅害」等級，整個西半部幾乎「紅」成一遍；醫師提醒，細懸浮微粒PM2.5會提高民眾得流感的機率，也易讓氣喘者遭到誘發、提高三高族群心肌梗塞和腦中風機率，民眾應盡量減少外出，外出則務必配戴口罩。

環保署指出，西半部的基隆至台南，空汙壟罩情形將持續整個周末，下周一午後才可能改善。衛福部國健署表示，民眾應盡量減少戶外活動，特別是敏感性族群，像是孩童、老年人，以及患有心臟、呼吸道及心血管疾病的成人，更應待在室內，並避免體力消耗，氣喘者可能有增加使用吸入劑頻率的需求。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，當人體接觸到PM2.5時，上、下呼吸道都會遭侵犯，並造成呼吸道黏膜發炎，導致呼吸道狹窄，進而引發氣喘，對於慢性呼吸道阻塞者， 呼吸功能也會因發炎而下降，這些患者務必在空汙嚴重期間減少外出，非得要外出時，則務必配戴口罩，救命的吸劑也要隨身帶好。

黃國晉進一步指出，PM2.5也會進入血管流竄全身，讓全身器官都受影響，研究指出，PM2.5會引發血管發炎，進而讓血管出現狹窄，對於本身血管就不健康的三高病人，包括高血壓、糖尿病、高血脂患者，容易出現冠狀動脈狹窄、膽固醇沉澱等情形，進而提高併發心肌梗塞、腦中風的機率。

流感持續處於流行期，上周全台門診、急診的類流感患者共12萬586人次，較前一周上升一成；黃國晉提醒，大陸有研究發現，PM2.5上面會附著病毒，流感病毒就是其中一種，也發現當PM2.5濃度高起來的時候，也會同時提高民眾罹患流感的機率，我國流感目前仍處於流行期，民眾不可不慎。

(中時)