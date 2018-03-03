鄭人碩煎包好手藝 源自父輩神秘背景

2018年03月03日 12:55 中時 李承陽

鄭人碩強調水煎包的底不能焦。(盧禕祺攝)

鄭人碩分享一些小秘訣。(盧禕祺攝)

電影《上岸的魚》原拍攝店家。(盧禕祺攝)

鄭人碩3日早上秀他曾經謀生的水煎包，來場特別的早餐記者會。（影音／取自中時娛樂臉書）

鄭人碩在電影《上岸的魚》煎水煎包手藝老練，今出席記者會，回到當初取景的水煎包店現場秀一手，其實他真的賣了6年的水煎包，曾在士林夜市、師大夜市、台北橋下擺攤，有「鄭家」家傳口味，秘方不能外流，他透露：「台東很有名的東河包子、我叔叔、我爸爸3人是結拜。」

鄭人碩在台北橋下擺攤的那段期間，時常跟警察玩你追我跑，「我也會跟警察求情，拿菸、拿檳榔、拿水煎包求原諒，但是都沒有用。」以前鄭爸跟叔叔對水煎包的品質控管嚴格，功夫藏在水煎包底下，要脆而不焦，煎破了不能賣要自己吃掉，「我曾經一天吃掉20幾顆破的水煎包。」

不僅是煎水煎包，鄭爸對鄭人碩各方面都是採鐵血教育，後來鄭爸中風，他幫爸爸洗了1年多的澡、照顧了8、9年，「這段時間是我們父子最親密的時候，不應該在爸爸倒了才變親密。」直到3年前鄭爸過世，經過這般人生歷練加上賣水煎包的經驗，令他與《上岸的魚》的角色十分貼近，演出自己的故事。

在電影中，鄭人碩跟小演員白潤音互動多，父愛滿溢，在自己的家庭生活裡，他超疼1歲5個月的兒子，老婆扮演黑臉、自己則扮演白臉，「兒子出生的時候我像個娘們，有產前焦慮症的人是我。」

電影《上岸的魚》3月16日上映。

(中時)