林依晨化身佩佩豬 登微博熱搜

林依晨昨晚上湖南衛視元宵晚會。（周子娛樂提供）

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中時
林依晨與劉燁。（周子娛樂提供）
林依晨受大陸觀眾喜愛。（周子娛樂提供）

人氣女神影后林依晨與影帝劉燁為主演的電視劇《老男孩》，2日搭檔登上湖南衛視直播節目元宵晚會，現場飆戲，演技爆棚，開頭先是配音《一代宗師》的經典片段，林依晨充滿感情的語調及情緒到位，十分符合宮二心理，受網友及觀眾好評。

林依晨透過抽籤即興配音卡通動畫 《佩佩豬》，不但一人分飾兩角，還學著佩佩豬講話時不斷發出小豬「勾勾」聲，十分有趣可愛，表現精彩 ，更因此上了微博熱搜 。

最後與劉燁以三種不同的音樂背景詮釋台詞

(悲淒版)

林：聽說你要走了

劉：是的

林：要走多久

劉：三年

林：那我可怎麼辦啊

劉：再嫁吧~

(不可能的任務版)

林：聽說你要走啦

劉：是的

林：(打噴嚏) 要走多久

劉：三年

林：三年....那我可怎麼辦才好啊

劉：你聽我說~買盆麻辣小龍蝦看著它，見蝦如見我

林：但如果我把蝦吃了，記不起你怎麼辦?

(開心版)

兩人手足舞蹈邊對戲

林：聽說你要走了

劉：好開心啊~是的

林：(哈哈哈) 要走多久

劉：太開心啦~三年

林： (啊哈哈哈) 三年....那我可怎麼辦才好啊

劉：很簡單，3/4湖南衛視金鷹獨播劇場看《 老男孩 》吧!

林：哎呀，好主意!!

對戲中還為兩位新劇《老男孩》加詞宣傳，顯示默契十足，引發現場笑聲不斷，皆對於兩位演員的表演報以熱烈回應。

(中時)

影片連結

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