林依晨化身佩佩豬 登微博熱搜

林依晨與劉燁。（周子娛樂提供）
林依晨受大陸觀眾喜愛。（周子娛樂提供）
人氣女神影后林依晨與影帝劉燁為主演的電視劇《老男孩》，2日搭檔登上湖南衛視直播節目元宵晚會，現場飆戲，演技爆棚，開頭先是配音《一代宗師》的經典片段，林依晨充滿感情的語調及情緒到位，十分符合宮二心理，受網友及觀眾好評。
林依晨透過抽籤即興配音卡通動畫 《佩佩豬》，不但一人分飾兩角，還學著佩佩豬講話時不斷發出小豬「勾勾」聲，十分有趣可愛，表現精彩 ，更因此上了微博熱搜 。
最後與劉燁以三種不同的音樂背景詮釋台詞
(悲淒版)
林：聽說你要走了
劉：是的
林：要走多久
劉：三年
林：那我可怎麼辦啊
劉：再嫁吧~
(不可能的任務版)
林：聽說你要走啦
劉：是的
林：(打噴嚏) 要走多久
劉：三年
林：三年....那我可怎麼辦才好啊
劉：你聽我說~買盆麻辣小龍蝦看著它，見蝦如見我
林：但如果我把蝦吃了，記不起你怎麼辦?
(開心版)
兩人手足舞蹈邊對戲
林：聽說你要走了
劉：好開心啊~是的
林：(哈哈哈) 要走多久
劉：太開心啦~三年
林： (啊哈哈哈) 三年....那我可怎麼辦才好啊
劉：很簡單，3/4湖南衛視金鷹獨播劇場看《 老男孩 》吧!
林：哎呀，好主意!!
對戲中還為兩位新劇《老男孩》加詞宣傳，顯示默契十足，引發現場笑聲不斷，皆對於兩位演員的表演報以熱烈回應。
(中時)