半裸陳屍頂樓觸電亡？演員陳竹音質疑姊遭姦殺

2018年03月03日 13:45 中時 張穎齊

特技演員陳竹音（右）的姊姊（左）失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，透過昔日照片流露出姊妹情深。（翻攝自陳竹音臉書）

特技演員陳竹音的姊姊失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，陳竹音根據自己目擊的狀況，繪製姊姊的死亡現場圖，並質疑有姦殺的可能。（翻攝自陳竹音臉書）

特技演員陳竹音的姊姊失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，陳竹音根據自己目擊的狀況，繪製姊姊的死亡現場圖，並質疑有姦殺的可能。（翻攝自陳竹音臉書）

陳竹君陳屍在愛三路1棟大樓樓頂。（張穎齊攝）

警方在頂樓上封鎖線。（張穎齊攝）

陳竹君被發現遺體的現場，現已移送至基隆市立殯儀館。（張穎齊攝）

陳竹君被發現遺體的現場，現已移送至基隆市立殯儀館。（張穎齊攝）

特技演員陳竹音的姊姊陳竹君自2月9日開始失蹤21天，本月2日被發現半裸陳屍在基隆市愛三路二信銀行大樓樓頂，經警方初步研判，疑似是觸電致死，死亡有半個月以上，排除外力可能，不過，陳竹音卻在臉書上強烈質疑警方辦案能力，並自己畫出現場圖，認為姊姊可能是被姦殺。而警方則在今（3）日報請檢方相驗，釐清死因。

據了解，陳竹君是1名精障患者，自失蹤後，妹妹陳竹音便不斷在臉書上PO文協尋啟事，直到2日下午有民眾報案指稱，在頂樓發現1具女屍，警方當天到場了解後，發現死者上半身衣著完好，下身褲子、鞋子皆已褪去，並可見大小便穢物，並初步判斷觸電致死，並沒有外力介入，但卻因此引起家屬不滿。

「任何有常識的正常判斷能力的人都能判斷有可能為姦殺！」陳竹君今（3）日上午於臉書上PO出自己繪製姊姊的死亡現場圖，並指出，姊姊若是屍體頭部因撞擊或因外力掐頸致死，在這個場景都無法排除其可能性，更何況下半身呈赤裸，死狀十分可疑不自然，請問警察是否因為死者是精障者而草率判定無外力介入？

陳女指出，經她目擊後，發現姊姊臉部發黑腫脹七孔流血，身穿高領黃底豹紋上衣無法看見是否有勒痕，右手成90度攤開，手部已經呈黑色，指甲發白，左手緊鄰機房設備箱微彎放置在靠近陰部的下腹部，下半身赤裸。

此外，陳女也在日前的PO文中透露，姊姊從小遭受後母的精神虐待，國中時期還是全校第1，但在壓力與沒有愛的環境下，最終壓垮了姊姊，導致姊姊15歲發病確診為思覺失調，所以姊姊從小就是「房思琪」了。

「姊姊是不被世人了解的天使，只希望她不要再受苦！」陳竹音說，姊姊從來沒做過壞事，更從未享受過父母的愛、人間的幸福，只希望姊姊不要再流落街頭，快點找回家。

針對陳女的質疑，警方今（3）日表示，尚在偵辦當中，案情不便透露，會再跟家屬做進一步的溝通。另外檢方也表示，目前與法醫正在基隆市立殯儀館，將準備相驗，若家屬無疑義，或法醫判斷有需要，則會進行屍體解剖以釐清死因。

(中時)