半裸陳屍頂樓觸電亡？演員陳竹音質疑姊遭姦殺

半裸陳屍頂樓觸電亡？演員陳竹音質疑姊遭姦殺
友善列印
中時
特技演員陳竹音（右）的姊姊（左）失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，透過昔日照片流露出姊妹情深。（翻攝自陳竹音臉書）
特技演員陳竹音的姊姊失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，陳竹音根據自己目擊的狀況，繪製姊姊的死亡現場圖，並質疑有姦殺的可能。（翻攝自陳竹音臉書）
特技演員陳竹音的姊姊失蹤21天後，2日被發現半裸陳屍在大樓樓頂，陳竹音根據自己目擊的狀況，繪製姊姊的死亡現場圖，並質疑有姦殺的可能。（翻攝自陳竹音臉書）
陳竹君陳屍在愛三路1棟大樓樓頂。（張穎齊攝）
警方在頂樓上封鎖線。（張穎齊攝）
陳竹君被發現遺體的現場，現已移送至基隆市立殯儀館。（張穎齊攝）
陳竹君被發現遺體的現場，現已移送至基隆市立殯儀館。（張穎齊攝）

特技演員陳竹音的姊姊陳竹君自2月9日開始失蹤21天，本月2日被發現半裸陳屍在基隆市愛三路二信銀行大樓樓頂，經警方初步研判，疑似是觸電致死，死亡有半個月以上，排除外力可能，不過，陳竹音卻在臉書上強烈質疑警方辦案能力，並自己畫出現場圖，認為姊姊可能是被姦殺。而警方則在今（3）日報請檢方相驗，釐清死因。

據了解，陳竹君是1名精障患者，自失蹤後，妹妹陳竹音便不斷在臉書上PO文協尋啟事，直到2日下午有民眾報案指稱，在頂樓發現1具女屍，警方當天到場了解後，發現死者上半身衣著完好，下身褲子、鞋子皆已褪去，並可見大小便穢物，並初步判斷觸電致死，並沒有外力介入，但卻因此引起家屬不滿。

「任何有常識的正常判斷能力的人都能判斷有可能為姦殺！」陳竹君今（3）日上午於臉書上PO出自己繪製姊姊的死亡現場圖，並指出，姊姊若是屍體頭部因撞擊或因外力掐頸致死，在這個場景都無法排除其可能性，更何況下半身呈赤裸，死狀十分可疑不自然，請問警察是否因為死者是精障者而草率判定無外力介入？

陳女指出，經她目擊後，發現姊姊臉部發黑腫脹七孔流血，身穿高領黃底豹紋上衣無法看見是否有勒痕，右手成90度攤開，手部已經呈黑色，指甲發白，左手緊鄰機房設備箱微彎放置在靠近陰部的下腹部，下半身赤裸。

此外，陳女也在日前的PO文中透露，姊姊從小遭受後母的精神虐待，國中時期還是全校第1，但在壓力與沒有愛的環境下，最終壓垮了姊姊，導致姊姊15歲發病確診為思覺失調，所以姊姊從小就是「房思琪」了。

「姊姊是不被世人了解的天使，只希望她不要再受苦！」陳竹音說，姊姊從來沒做過壞事，更從未享受過父母的愛、人間的幸福，只希望姊姊不要再流落街頭，快點找回家。

針對陳女的質疑，警方今（3）日表示，尚在偵辦當中，案情不便透露，會再跟家屬做進一步的溝通。另外檢方也表示，目前與法醫正在基隆市立殯儀館，將準備相驗，若家屬無疑義，或法醫判斷有需要，則會進行屍體解剖以釐清死因。

(中時)

酒後爬崁津橋 男子摔落大漢溪不… 南市社會局慶祝婦女節 性別議題…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。