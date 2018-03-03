年薪破200萬！華航招募百名機師

2018年03月03日 13:35 中時 陳祐誠

中華航空配合機隊營運需求，今（3）日宣布107年度將招募100名機師（40名培訓），為各機隊增添新血，今起陸續至全台7所大專院校舉辦機師招募活動，歡迎對航空產業抱持著熱情與夢想的青年報考。

華航近年引進全新機隊波音777及A350，其中10架777已全數交機，14架A350預計於今年10月交付完畢。區域航線如香港、大阪、上海及首爾等還有歐洲、北美及澳洲航線均陸續以全新機隊執飛，不僅造福旅客並帶動機隊年輕化，也持續拓展航網與增加航班，因此積極延攬優秀人才加入華航機師的行列。

華航表示，首場校園招募活動今日從台灣大學就業博覽會展開，由現役機師暢談飛行生涯，分享從報考面試、受訓過程、上線飛行等實戰經驗，提供學子們未來職涯規劃參考，並鼓勵嚮往藍天的青年們築夢起飛。

華航後續將至清華大學、台灣科技大學、成功大學、師範大學、交通大學、中山大學等校園，舉辦機師招募活動。

華航說明，招考培訓機師標準，須具2年內有效之多益（TOEIC）750分（聽力400分/閱讀350分）以上（另備口說與寫作測驗成績單）、托福（TOEFL）iBT測驗83分（聽力21）以上，或雅思（IELTS）5.5級分以上成績單。通過各階段考試且錄取的培訓機師，將由華航出資送往專業飛行學校，接受10至12個月的基礎飛行訓練，之後再進行為期12個月的民航前置訓練及機種訓練；經過約2年的訓練考核，即成為合格副機師，屆時平均月薪可達約新台幣22萬元。

(中時)