「晨神」變身卡漫人物阿拉蕾賣萌

2018年03月03日 13:49 中時 洪秀瑛

林依晨劇中造型。（愛奇藝台灣站提供）

劉燁。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨與劉燁。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨與劉燁。（愛奇藝台灣站提供）

林依晨。（愛奇藝台灣站提供）

「晨神」林依晨睽違小螢幕5年，挑電視劇劇本一向精準謹慎的她，願意點頭演出《老男孩》讓外界好奇，日前她在發布會上林依晨感性發言：「《老男孩》有非常多傑出優秀的演員，我看劉燁父子對戲片花邊看邊哭非常感動，劇本、導演、演員，我沒甚麼理由不來演啊。」

林依晨劇中霸氣外漏，又是少女感十足的麻辣女教師，性格又嗆又帶刺說話，挑戰百變造型，如知名漫畫人物阿拉蕾，造型萌翻天，還有運動style露出健康體態美，最後愛上學生家長劉燁，過足戲癮。

《老男孩》由台灣導演劉俊傑執導，遠赴澳洲取景拍攝，男主角是金馬獎影帝劉燁，與林依晨飾演一對歡喜冤家。故事講述一位放蕩不羈，近不惑之年的老男孩吳爭(劉燁飾)，從天而降一位16歲的兒子蕭晗(胡先煦飾)，而兒子的正義女老師林小歐(林依晨飾)緊跟在後，從此徹底顛覆他原先自由自在的生活，而劉燁與林依晨從針鋒相對到擦出愛火，也在跌撞的親情與愛情中一起攜手成長。

《老男孩》籌備期間受到網友高度期待，尤以林依晨飾演老師一角確認後也讓等待許久的網友紛紛表示「再也不曠課」、「所有等待都是值得的」、「從笨蛋湘琴變為老師了」。

《老男孩》3月4日晚間12:00於愛奇藝台灣站獨播。

(中時)