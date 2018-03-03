「晨神」變身卡漫人物阿拉蕾賣萌

林依晨劇中造型。（愛奇藝台灣站提供）

友善列印
中時
林依晨劇中造型。（愛奇藝台灣站提供）
劉燁。（愛奇藝台灣站提供）
林依晨與劉燁。（愛奇藝台灣站提供）
林依晨與劉燁。（愛奇藝台灣站提供）
林依晨。（愛奇藝台灣站提供）

「晨神」林依晨睽違小螢幕5年，挑電視劇劇本一向精準謹慎的她，願意點頭演出《老男孩》讓外界好奇，日前她在發布會上林依晨感性發言：「《老男孩》有非常多傑出優秀的演員，我看劉燁父子對戲片花邊看邊哭非常感動，劇本、導演、演員，我沒甚麼理由不來演啊。」

林依晨劇中霸氣外漏，又是少女感十足的麻辣女教師，性格又嗆又帶刺說話，挑戰百變造型，如知名漫畫人物阿拉蕾，造型萌翻天，還有運動style露出健康體態美，最後愛上學生家長劉燁，過足戲癮。

《老男孩》由台灣導演劉俊傑執導，遠赴澳洲取景拍攝，男主角是金馬獎影帝劉燁，與林依晨飾演一對歡喜冤家。故事講述一位放蕩不羈，近不惑之年的老男孩吳爭(劉燁飾)，從天而降一位16歲的兒子蕭晗(胡先煦飾)，而兒子的正義女老師林小歐(林依晨飾)緊跟在後，從此徹底顛覆他原先自由自在的生活，而劉燁與林依晨從針鋒相對到擦出愛火，也在跌撞的親情與愛情中一起攜手成長。

《老男孩》籌備期間受到網友高度期待，尤以林依晨飾演老師一角確認後也讓等待許久的網友紛紛表示「再也不曠課」、「所有等待都是值得的」、「從笨蛋湘琴變為老師了」。

《老男孩》3月4日晚間12:00於愛奇藝台灣站獨播。

(中時)

林依晨化身佩佩豬 登微博熱搜 性侵醜聞延燒！奧斯卡撤換影帝頒…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。