北台中聯合贈苗 6200株2小時送光

2018年03月03日 14:04 中時 陳淑娥

107年北台中聯合贈苗活動登場，民眾一早大排長龍共同響應愛地球。（陳淑娥攝）

北台中聯合贈苗活動由吳敏濟主辦，多年來已送出超過4萬株，共同為地球盡份心力。（陳淑娥攝）

107年北台中聯合贈苗活動3日登場，上千民眾扶老攜幼大排長龍，6200株樹苗不到2小時索取一空，市議員吳敏濟表示，6年來已送出逾4萬株樹苗，感謝市民踴躍響應種樹淨化空氣，以改善甲安埔居住品質。

由吳敏濟主辦的贈苗活動，3日上午9時在大甲體育場舉行，農業局與東勢林管處聯合提供6200株樹苗，包括桂花、櫻花、杜鵑、樹蘭、黃槿、楊梅及七里香等7樣樹種，現場高喊「我愛種樹，種樹保平安」口號。

吳敏濟表示，海線地區空氣品質不佳，自縣市合併後，每年爭取在甲安埔發放樹苗，多年來共送出4萬多株，由於民眾熱情響應，放眼望處，處處可見住宅庭院、公共場所及學校綠意盎然。他建議中央及地方政府，在海邊、河口、堤岸等空曠地區，大量栽種成片樹林，以達到減少揚塵並淨化空氣品質目標。

有民眾一大早就自備椅子坐著卡位，也有祖孫三代一起來，希望多帶一些樹苗回家美化庭院 ，身心障礙朋友開著電動輪椅共襄盛舉，更有許多老面孔，年年響應植樹運動，讓贈苗活動一年比一年更熱絡。

農業局副局長蔡勇勝表示，人為開發因素致全球氣候變遷，8年種100萬棵樹政策目標，該局正努力達成目標，以維護空氣品質，保障市民的健康。東勢林管處林政課長李彥興，則邀大家一起喊口號，以行動愛地球，挽回友善環境。

農業局技士劉佳興傳授栽種樹苗原則，他說，櫻花和桂花等喬木要長得好，間距須保持2公尺以上，讓土壤裡的根系有獨立吸取養份的空間，未來才能長得高大健壯。樹苗栽種之前，先除去黑色塑膠套，將根部土球完整放入樹洞中，有機肥可以灑在樹洞最下緣，濕度不要過高，土壤摸起來濕潤就可以了，水若澆太多，樹苗根部易腐爛。

(中時)