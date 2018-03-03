新北慶元宵 手作提燈一起來走橋

2018年03月03日 13:53 中時 葉書宏

為歡慶元宵，新北市板橋區公所今年辦理一系列「新北慶元宵」活動，迎接旺狗年的到來。（葉書宏翻攝）

為歡慶元宵，新北市板橋區公所今年辦理一系列「新北慶元宵」活動，迎接旺狗年的到來。（葉書宏翻攝）

為歡慶元宵，新北市板橋區公所今年辦理一系列「新北慶元宵」活動，迎接旺狗年的到來。（葉書宏翻攝）

為歡慶元宵，新北市板橋區公所今年辦理一系列「新北慶元宵」活動，迎接旺狗年的到來。延續燈籠徵件競賽以及手搓湯圓送愛心活動，元宵節小過年這天在慈惠宮前舉辦最終場的主活動「手作提燈旺板橋」。

為了讓民眾體驗復古農村風格的古早味元宵節，特別準備了復古竹筒燈、鐵罐燈、玻璃燈以及造型紙燈籠，讓大小朋友們利用各式媒材創造屬於自己的復古特色小提燈，並且體驗古早時期物資匱乏的年代，前人如何運用智慧利用身邊的物品創造出應景的手作提燈。活動現場熱鬧滾滾，除了提燈製作外還提供熱騰騰的手工熱湯圓供民眾享用，希望在元宵節這天大家都能歡歡喜喜體驗原汁原味的古早節慶氛圍。

活動作品完成後，現場以蠟燭點亮起復古燈籠，利用造景舞台讓民眾體驗古時的走橋傳統，小朋友們興奮地在舞台上展示自己的得意之作，閃爍的彩色光芒繽紛了枋橋舊城，復古的氛圍也讓元宵節更添趣味。

板橋區長林敬榜表示，希望透過這樣復古的活動，讓大家體驗古早手作的趣味以及先人的智慧，並且帶領大家穿梭時光隧道回到往昔的農村時代，共度有別於現代燈會的熱鬧復古元宵節。而除了今日的手作復古提燈活動外，原展出於捷運府中站2號出口外的2018板橋區主燈及五盞副燈也將於3月1日至3月18日至三重大台北都會公園參展新北市旺來福來祈福燈會，歡迎各位朋友前往觀賞。

活動資訊可洽板橋區公所官網及活動粉絲專頁「2018新北慶元宵-手作提燈旺板橋」，亦可電洽02-2239-7222或免付費電話0800-387-222「2018新北慶元宵工作小組」查詢。

(中時)