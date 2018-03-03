馬英九突北返 改明遊花蓮七星潭、逛東大門夜市

地震後為恢復花蓮觀光榮景，前總統馬英九，今「2日遊」首站到太魯閣國家公園，以行動證明，花蓮真的很安全。(翻攝馬英九臉書)

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中時電子報
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前總統馬英九，穿KMT深藍帽T和牛仔褲，今起「花蓮2天1夜遊」，從台鐵台北車站出發。(翻攝馬英九臉書)
馬英九搭莒光號。(翻攝馬英九臉書)

(17:30更新 馬遊太魯閣照片)前總統馬英九今早在臉書發文，「早上七點，台鐵莒光號，目的地：花蓮。出發！」馬粉都好奇，馬究竟去花蓮做什麼？答案揭曉，原來是馬想身體力行，推銷花蓮之美，「證明花蓮真的很安全，為花蓮觀光盡棉薄之力」，期許帶來人潮。

花蓮兩日遊 馬：太魯閣的「奇」 人間極品

馬英九在臉書貼出搭莒光號數張照片後，記者向馬辦發言人徐巧芯取得馬「花蓮2天1夜遊」行程。但下午馬有重要私人事情，突北返台北，但晚間在花蓮過夜；今日行程延後，改為明下午到七星潭風景區、赴市區商店街、逛東大門夜市、看太平洋燈會等。

馬英九上午到太魯閣國家公園，他說，太魯閣之美聞名全球，從砂卡礑步道、燕子口走到布洛灣下台地，鬼斧神工的大自然美景映入眼簾，令人身心舒暢；新白楊等步道最近都重新開放，園區內風景秀麗、景觀生態豐富，保證流連忘返。

馬英九今上午到太魯閣國家公園。(翻攝馬英九臉書)
太魯閣之美聞名全球。(翻攝馬英九臉書)
太魯閣鬼斧神工的大自然美景。(翻攝馬英九臉書)

以下為馬英九2天行程：

●今天(3/3六)

10:00 參觀太魯閣國家公園/太魯閣國家公園砂卡礑步道－燕子口步道－布洛灣環流丘步道－布洛灣山月村

中午 因有要事，突北返台北

晚上 回花蓮過夜

●明天(3/4日)

06:30　爬美崙山／起點：美崙山生態展示館(花蓮市尚志路25號)

11:00　參訪「山中傳奇」民宿／花蓮市石壁街26號

15:10　參觀花蓮舊酒廠文創園區／花蓮市中華路144號

16:10　參觀七星潭風景區／花蓮縣新城鄉北埔村

17:30　參觀花蓮市區商店街／起點：花蓮市中華路和大禹街口

18:00　參觀東大門夜市及燈會／起點：花連市重慶路與福町路口

(中時電子報)

原南濱夜市，加上自強夜市攤商進駐，成為如今的東大門夜市。(中時資料照)
東部最大的東大門夜市，為觀光客到花蓮必去景點。(中時資料照)
花蓮東大門夜市攤販螃蟹王。(花蓮縣觀光局提供)
東大門夜市旁就是太平洋，擁有無敵海景。(中央社資料照)

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