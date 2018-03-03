擴散不佳空品紅色警戒 彰化大佛中午才露臉

彰化地區今天空氣品質拉警報，整天維持紅色警戒，上午8、9點時能見度差到連八卦山大佛都若隱若現。(謝瓊雲攝)

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所幸中午風速逐漸增強吹散細懸浮微粒，中午後大佛再度露臉現身。(謝瓊雲攝)
彰化地區空氣品質呈現紅色警戒，細懸浮微粒濃度飆高，直至中午雖然有所改善，但遠望市區仍然是霧茫茫。(謝瓊雲攝)
彰化地區空氣品質呈現紅色警戒，細懸浮微粒濃度一度破百，所幸近午後風速增強，PM2.5逐漸降低。(謝瓊雲攝)
彰化地區空氣品質3日整天皆呈現紅色警戒，AOI指標飆破150。(謝瓊雲攝)

台灣西半部因擴散條件不佳，空氣品質拉警報，彰化地區空氣品持維持紅色警戒，對所有族群不健康，上午7點至9點，彰化市區一片霧茫茫，能見度不到1公里，連著名地標大佛都幾乎看不見，直到中午過後風速增強，吹散空氣中懸浮微粒，大佛終於再度露臉！

八卦山大佛隱形了？因大氣擴散條件不佳，從環保署空氣品質監測網站上，中部各地皆為紅色警示，彰化縣的彰化及二林兩地測站，早上AQI指標皆飆破150，雖然陽光普照，但市區卻呈現一片白茫茫。有民眾發現大佛好像隱身了，直到近午時分在漸漸露臉。

彰化縣環保局長江培根指出，今天因為台灣中部以北皆是吹北風、高屏地區則是吹西南風，導致彰化夾在中間，髒空氣擴散更加不易，上午9時30分已與環保署進行緊級應變會議，針對縣內固定汙染源加強稽查，並派出灑水車在市區街道灑水減少揚塵，降低空氣繼續惡化程度，所幸中午後風速增強，能見度有明顯改善，但空品仍不佳，呼籲民眾盡量減少外出，外出時最好戴口罩、盡量搭乘大眾運輸工具。

江培根說，彰化縣內空品測站所測得風速都只在2-3m/s左右，偏北風，預估空氣品質不良情況將會一直持續至5日星期一，指標污染物皆是「PM2.5細懸浮微粒」，因此依規定啟動一級預警應變作為，加派人力進行稽查與防治。

(中時)

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