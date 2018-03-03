土地公也關心打火兄弟！何成福德基金會捐贈消防警備車

2018年03月03日 14:43 中時 盧金足

何成福德基金會捐贈消防警備車，提升中市救災指揮與效能。（盧金足攝）

捐贈儀式於何成里福德祠前廣場舉行，何成福德基金會董事長何學金代表捐贈2部消防警備車及救災裝備器材。（盧金足攝）

土地公關心打火兄弟安全！市長林佳龍3日感謝何成福德社會福利慈善事業基金會捐贈2部消防警備車及救災設備給市府，強調市府已展開與國際非政府組織的相關交流，包括災害救援項目，德國搜救犬組織已到台中交流，並將亞洲救災派駐單位設在霧峰光復新村INGO中心，市府也成立消防協會，民間集資成立1000萬元作為消防人員救災後盾，加碼提升權利福利等。

何成福德社會福利慈善事業基金會3日捐贈2部消防警備車及救災設備給市府，提升救災戰力、嘉惠市民，林佳龍感謝基金會的善心義舉，讓消防弟兄及救災人員無後顧之憂，能以最先進的設備及器材保護人民安全。

捐贈儀式於何成里福德祠前廣場舉行，何成福德基金會董事長何學金代表捐贈2部消防警備車及救災裝備器材，包括新式救災指揮站、住宅用火災警報器、個人防護裝備等，由林市長代表接受，並致贈感謝狀表達市府的謝意。

消防局長蕭煥章、立法委員張廖萬堅、市議員陳淑華、黃馨慧、何文海、張廖乃綸等人也共同見證。

林佳龍說，何成福德基金會捐贈2部消防警備車及救災設備給市府，他代表市民表達感謝。何成里福德祠已有200多年歷史，累積相當多信眾捐款，董監事們也出錢出力，相信這樣的捐贈對於社會而言能起相當好的示範效果。

「很高興消防工作能得到市民與公益慈善團體的支持！」林佳龍表示，大家有錢出錢、有力出力，讓消防弟兄及救災人員無後顧之憂，以最先進的設備及器材保護人民安全。

何成福德基金會董事長何學金說，台中市消防弟兄出入火海

、出生入死，有感於他們救災的辛苦，代表基金會捐贈了總額200萬元的消防警備車及消防設備，希望保護消防弟兄及市民的安全。

消防局長蕭煥章強調，政府資源有限，民力無窮，何成福德基金會所捐贈的消防警備車及各項器材，未來將妥適運用於勤務以提高救災效能，提供市民優質、安全的生活環境。

何成福德基金會成立於民國97年，長期致力於推展公益慈善活動，積極推動兒童、青少年、婦女、老人、身心障礙及各種急難救助福利，不僅在104年捐助市府籌設「中部地區燒燙傷重建中心」，更榮獲市府社會局評鑑為優等，廣泛造福鄰里民眾福祉與健康。

(中時)