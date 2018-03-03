台中市府與慈心基金會植樹 響應8年種百萬棵樹

2018年03月03日 14:54 中時 盧金足

台中市副市長林陵三（右）鼓勵大家多種樹，有助改善空氣品質、調節微氣候等。（盧金足翻攝）

響應台中市政府8年100萬棵植樹計畫，財團法人慈心有機農業發展基金會3日結合市府建設局舉辦植樹活動，號召約300名義工在西屯區公96預定地種植超過300棵台灣櫸及樟樹2種台灣原生樹種。今日空氣惡化，副市長林陵三表示，大家多種樹，有助改善空氣品質、調節微氣候等。

林陵三表示，種樹的好處很多，包括固定土壤涵養水源、淨化空氣、吸收二氧化碳、調節微氣候等。今天的植樹活動選擇種植台灣櫸與樟樹2種台灣原生樹種；台灣櫸為落葉喬木，樹形優美、質感細緻，樟樹木質芳香、耐蟲害，都是很好的樹種。

市府為解決因都市快速擴張引起的水災及熱島效應等環境問題，推動「八年100萬棵植樹計畫」，希望在閒置的公有地、裸露的山坡地、海岸及河口等地點種植原生樹種，建構城市緩衝綠帶，提升生物多樣性，為後代子孫留下更多綠地，也期待民眾透過親手種樹達到「十年樹木、百年樹人」的綠化目標。

建設局表示，這次是市府與慈心有機農業發展基金會共同舉辦的第三場植樹活動，第一場是104年12月於東區舉辦的公136植樹活動，種植了180株樟樹、120株青剛櫟；第二場在105年4月於梧棲舉辦的頂魚寮公園植樹活動，種植了台灣楝樹40株、青剛櫟60株，三場植樹活動合計種植超過700株台灣原生樹種。

(中時)