軍人年改案搶3月送審 吳斯懷：國安危機即將成真

「八百壯士」副指揮官吳斯懷。（資料照片／姚志平攝）

友善列印
中時電子報

軍人年改案的爭議，日前雖爆發流血衝突，退役上校繆德生至今昏迷不醒。但國家年金改革委員會仍表示，盼於3月將草案送入立法院審議。退役上將、反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷痛批：「年改會公佈虛假的冰冷數字，只會再次激起退伍軍人怒潮，國安危機恐將難免。」

蘇煥智退黨參選 洪孟楷：這是用腳投票表達對蔡英文的不滿！

退役上將繆德生日前於抗爭時，不慎摔落昏迷，昨日「藍天行動聯盟」號朝群眾，共同為繆德生祈福。吳斯懷在活動結束後，便看見年改會聲稱，去年國防部公佈軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會已與退役人員溝通，計有13萬4634人次參與，可見「溝通密度」之高，「已善盡多方對話與資訊公開的責任」。然而，「八百壯士」幾十萬退伍軍人都沒參加過任何溝通對話，如果李翔宙到各團體拜會也算溝通場次，那以後邱主委不需要再見面了。

吳斯懷感慨：「真的孤臣無力可回天嗎？」眼見軍心渙散、社會動盪，國安危機即將成真。軍人年改案自繆德生意外，賴德清公開說無限期延後，沒幾天就髮夾彎變3月送審，年改會還丟出一堆謊言數字欺騙國人。

吳斯懷說，不知蔡英文及民進黨是仇軍心態不改，還是真不了解軍人特質。此外，還有另一個更重要的問題，但蔡政府依然置若罔聞。這些被政府棄置街頭一年多的這群退伍軍人，至少有60%以上仍具有後備軍人身份。若戰時動員令生效，他們仍須回到部隊、拿起槍桿指揮200多萬後備部隊，確保國家安全。但政府持續羞辱說是米蟲、糟蹋是死要錢，刪減當年退伍時依法領取的退休俸，還能期待作戰時，軍人會為國犧牲嗎？

吳斯懷批評，民進黨一再放話，砍殺非我族類絕不讓步、再抗爭就砍得更多，這是「溝通」嗎？民進黨與退輔會只是單方面告知，是政令宣導，不是溝通，而且完全不理會退伍軍人的訴求。蔡政府若堅持玩弄政治欺騙手法，操弄冰冷的虛假數字，毫無誠信對待退伍軍人，只會愈增彼此仇恨對立與不信任感，軍心渙散，社會長期動盪不安，國安危機恐將難免。

(中時電子報)

馬英九突北返 改明遊花蓮七星潭… 水塔搬進總統府 副總統：台灣意…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。