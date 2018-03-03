軍人年改案搶3月送審 吳斯懷：國安危機即將成真

2018年03月03日 14:42 中時電子報 王家禕

軍人年改案的爭議，日前雖爆發流血衝突，退役上校繆德生至今昏迷不醒。但國家年金改革委員會仍表示，盼於3月將草案送入立法院審議。退役上將、反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷痛批：「年改會公佈虛假的冰冷數字，只會再次激起退伍軍人怒潮，國安危機恐將難免。」

退役上將繆德生日前於抗爭時，不慎摔落昏迷，昨日「藍天行動聯盟」號朝群眾，共同為繆德生祈福。吳斯懷在活動結束後，便看見年改會聲稱，去年國防部公佈軍人退撫新制草案重點後一個月內，退輔會已與退役人員溝通，計有13萬4634人次參與，可見「溝通密度」之高，「已善盡多方對話與資訊公開的責任」。然而，「八百壯士」幾十萬退伍軍人都沒參加過任何溝通對話，如果李翔宙到各團體拜會也算溝通場次，那以後邱主委不需要再見面了。

吳斯懷感慨：「真的孤臣無力可回天嗎？」眼見軍心渙散、社會動盪，國安危機即將成真。軍人年改案自繆德生意外，賴德清公開說無限期延後，沒幾天就髮夾彎變3月送審，年改會還丟出一堆謊言數字欺騙國人。

吳斯懷說，不知蔡英文及民進黨是仇軍心態不改，還是真不了解軍人特質。此外，還有另一個更重要的問題，但蔡政府依然置若罔聞。這些被政府棄置街頭一年多的這群退伍軍人，至少有60%以上仍具有後備軍人身份。若戰時動員令生效，他們仍須回到部隊、拿起槍桿指揮200多萬後備部隊，確保國家安全。但政府持續羞辱說是米蟲、糟蹋是死要錢，刪減當年退伍時依法領取的退休俸，還能期待作戰時，軍人會為國犧牲嗎？

吳斯懷批評，民進黨一再放話，砍殺非我族類絕不讓步、再抗爭就砍得更多，這是「溝通」嗎？民進黨與退輔會只是單方面告知，是政令宣導，不是溝通，而且完全不理會退伍軍人的訴求。蔡政府若堅持玩弄政治欺騙手法，操弄冰冷的虛假數字，毫無誠信對待退伍軍人，只會愈增彼此仇恨對立與不信任感，軍心渙散，社會長期動盪不安，國安危機恐將難免。

(中時電子報)