渣男到處恐嚇前妻 越籍老闆娘挺同鄉遇劫難

2018年03月03日 14:48 中時 郭韋綺

鑑識人員到場勘驗。(郭韋綺攝)

命案現場拉起封鎖線。(郭韋綺攝)

44歲蕭姓男子為阻止離異的越籍阮姓前妻在早午餐店打工，3日上午竟持槍，行刑式對早餐店越籍陳姓老闆娘頭部槍擊，眉心中彈大量流血，送醫命危插管搶救，近下午2時，宣告急救無效傷重不治。陳女是越南配偶，是大家口中好媳婦、好老闆，鄰人及親友聞訊，痛罵蕭男無人性，阮姓前妻也是不堪家暴而離異。警方鎖定蕭男追緝中。

警方表示，30歲陳姓老闆娘2年前頂下高雄市旗山區延平路上已經營10年的早午餐店，接手經營2年，生意不惡，也是街坊眼中好鄰居。

今天早上7時30分，早餐店忙碌之際，店內除了老闆娘陳女、阮女和楊女2名員工，還有陳女2個讀小學三年級和幼稚園兒子和姪女，蕭男騎機車到場，不顧店內還有客人吃早餐，對著陳女罵一聲「妳搖擺齁」，隨即掏出改造手槍朝陳女頭部開槍，之後再將轉口轉向前妻，沒想到卡彈，子彈未擊發，阮女驚慌逃跑，蕭男隨後也逃逸，過程不到5分鐘。

陳女頭部中彈，倒臥在血泊中，送醫搶救。醫院表示，陳女頭部遭槍擊，子彈卡在眉心，目前仍無法動刀，昏迷指數3，命在旦夕。據了解，陳女昨天才剛過完30歲生日，陳女的姐姐得知妹妹傷重不治，至今還不敢告訴遠在越南家鄉的父母。

警方調查，蕭男從事重型機械司機，常對妻子家暴，去年底主動提出離婚，蕭男還找來老闆娘陳女，替他和妻子阮女當離婚證人，阮女離婚後，陳姓老闆娘知同鄉阮女，因陳姓前夫家暴離異，繼續留用，沒想到蕭男仍不放過前妻，多次恐嚇女老闆不要聘用阮女，還在外放風聲說：「早餐店要收起來了，因為我會來開槍」。

後來阮女把戶籍寄在早餐店楊姓女員工家，也被蕭男盯上，甚至找上楊女出言恐嚇「不要幫我前妻，不然要妳好看。」蕭男不時騷擾，企圖讓阮女失業，只要幫助阮女親友，都被蕭男一再騷擾。

阮女受不了，為了平息紛爭，最後只好再找蕭男求和，平息紛爭，但老闆娘一路挺她、保護她，引起蕭男不滿。

阮姓前妻受訪時顫抖地說，離婚是我們夫妻自己的問題，他都要怪罪別人，因為沒人要裡他了，我們都不想理他，他趕我出來，我朋友都被他趕光了，他還要老闆不要讓我住，老闆還對他說：「她是我員工，但下班她是我朋友，我不可能丟一個朋友不管。」沒想到這麼仗義護員工的好老闆命喪槍下。

(中時)