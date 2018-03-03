草莓盛產大又紅 採草莓是時候

目前是草莓盛產期，果粒紅通通且大又飽滿，令人垂涎欲滴。（陳淑娥攝）

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現在是草莓盛產期，潭子草莓世界吸引許多民眾動手採草莓。（陳淑娥攝）
民眾採到扇形果草莓，十分開心與大家分享。（陳淑娥攝）
潭子草莓世界腹地5甲共16區，讓民眾一次採個夠。（陳淑娥攝）
潭子草莓世界的草莓霜淇淋、草莓牛奶及草莓貢丸湯，歡迎民眾嚐鮮。（陳淑娥攝）

農曆年前天候多變，不利草莓生長，導致產季延後，台中潭子莓農表示，目前為草莓盛產期，由於2、3期花重疊，包括蘋果、蜜香及香水品種，果粒大且飽滿，適合全家大小利用周末日，來一趟草莓之旅。

採草莓不用到大湖！潭子草莓世界老闆許明興表示，去年秋冬氣溫高，導致花芽分化延後，加上莓苗剛種植，植株還小，產量自然不高，草莓自採每台斤最高飆到460元，現在已進入盛產期，量多價跌至300元以下，將一路降價到產季結束。

草莓世界為滿足平地採果樂，今年特別擴大栽種面積，由原先2甲地11個區，擴至為5甲地16區，共有蘋果、蜜香及香水3個品種，蘋果草莓吃起來甜中帶酸，有戀愛的感覺，深受年輕女孩子喜愛；蜜香草莓為今年新品種，牛奶味濃、外觀顏色像水蜜桃；香水草莓外觀紅通通又大顆，賣相極佳。

草莓世界指出，草莓從開花到結果約需40天，由於年前寒流來襲，以致拉長結果時間，目前出現許多扇形果，有民眾採到後十分開心。除此之外，園區還有草莓霜淇淋、草莓貢丸及草莓牛奶等商品，歡迎民眾趁著周休假日，全家大小一起到園區來一趟草莓之旅。

(中時)

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