水塔搬進總統府 副總統：台灣意象

2018年03月03日 15:00 中時 曾薏蘋

副總統陳建仁今出席總統府「C2 SQUAD臺灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」，副總統致詞表示，水塔是台灣生活的日常，也是許多家戶頂樓常見的裝置，更是一種台灣意象。水塔把水從平地上抽起來，再送到每戶人家，就像此次藝術創作，藝術家從自己生長的土地吸取能量，發揮並儲存在水塔上。

此外，副總統還提到，塗鴉除了會在台灣街頭見到之外，也被廣泛運用在潮牌店、年輕人的Ｔ恤、服飾，甚至滑板上。此次透過文化總會的安排，邀請了一些塗鴉作品進府展覽，也是一項創舉。這也代表蔡總統非常珍惜年輕人的想法和創作。尤其在此次展出的大腸王作品中，特別強調台灣的宮廟文化；而黑雞先生的作品中，則表達了年輕人對臺北居大不易，以及貧富差距的想法。

今天總統府「嗨」翻天，有水塔塗鴉大喇叭，還有嘻哈樂團表演，副總統致詞時表示，今日的展覽，不僅讓總統府變得年輕、有活力，且呈現了總統府的日常運作和台灣的民主發展樣貌，事實上，它也是一個展現台灣文化視野的平台。例如在本府常設展中，就有台灣小吃文化和插畫創作，具體呈現台灣的庶民文化。

副總統指出，今日總統府特別邀請中華文化總會的「Ｃ2幫特展」前來，具體展示台灣視覺藝術與音樂結合的創作能量，也讓大家知道總統府確實是全民的總統府，所有藝術家都可以來府參展，讓即將滿百年的總統府能充滿朝氣。

副總統也表示，「Ｃ2幫特展」是創作展，由音樂人與視覺藝術家兩兩配對、跨界合作，以音樂內容為創作主題，再由視覺藝術家彩繪在水塔上。

副總統進一步指出，此次展覽也將水塔改裝成音響喇叭，讓水塔不只是藝術創作作品，也能播放音樂。將台灣文化、年輕人自己創作的音樂、視覺藝術，都呈現在同一個載體上。

副總統認為，文化就是生活，文化也是創作，此次展覽不僅看到年輕人的活力，也讓看見台灣文化的廣度。此次展出的作品中，部分屬於台灣的街頭塗鴉藝術。塗鴉文化是年輕人表達自我想法和主張的藝術形式，有時是表達對現狀的不滿，有時是批判體制和政府。

隨後，副總統在藝術家「兩兩一樹」水塔上塗鴉，參與創作，寫下「You raise me up to the mountains」，親身體驗台灣的塗鴉文化。

(中時)