水塔搬進總統府 副總統：台灣意象

2018年03月03日 15:00 中時 曾薏蘋

副總統陳建仁今出席總統府「C2 SQUAD臺灣音樂人與視覺藝術家跨界水塔計劃」,副總統致詞表示,水塔是台灣生活的日常,也是許多家戶頂樓常見的裝置,更是一種台灣意象。水塔把水從平地上抽起來,再送到每戶人家,就像此次藝術創作,藝術家從自己生長的土地吸取能量,發揮並儲存在水塔上。

此外,副總統還提到,塗鴉除了會在台灣街頭見到之外,也被廣泛運用在潮牌店、年輕人的T恤、服飾,甚至滑板上。此次透過文化總會的安排,邀請了一些塗鴉作品進府展覽,也是一項創舉。這也代表蔡總統非常珍惜年輕人的想法和創作。尤其在此次展出的大腸王作品中,特別強調台灣的宮廟文化;而黑雞先生的作品中,則表達了年輕人對臺北居大不易,以及貧富差距的想法。

今天總統府「嗨」翻天,有水塔塗鴉大喇叭,還有嘻哈樂團表演,副總統致詞時表示,今日的展覽,不僅讓總統府變得年輕、有活力,且呈現了總統府的日常運作和台灣的民主發展樣貌,事實上,它也是一個展現台灣文化視野的平台。例如在本府常設展中,就有台灣小吃文化和插畫創作,具體呈現台灣的庶民文化。

副總統指出,今日總統府特別邀請中華文化總會的「C2幫特展」前來,具體展示台灣視覺藝術與音樂結合的創作能量,也讓大家知道總統府確實是全民的總統府,所有藝術家都可以來府參展,讓即將滿百年的總統府能充滿朝氣。

副總統也表示,「C2幫特展」是創作展,由音樂人與視覺藝術家兩兩配對、跨界合作,以音樂內容為創作主題,再由視覺藝術家彩繪在水塔上。

副總統進一步指出,此次展覽也將水塔改裝成音響喇叭,讓水塔不只是藝術創作作品,也能播放音樂。將台灣文化、年輕人自己創作的音樂、視覺藝術,都呈現在同一個載體上。

副總統認為,文化就是生活,文化也是創作,此次展覽不僅看到年輕人的活力,也讓看見台灣文化的廣度。此次展出的作品中,部分屬於台灣的街頭塗鴉藝術。塗鴉文化是年輕人表達自我想法和主張的藝術形式,有時是表達對現狀的不滿,有時是批判體制和政府。

隨後,副總統在藝術家「兩兩一樹」水塔上塗鴉,參與創作,寫下「You raise me up to the mountains」,親身體驗台灣的塗鴉文化。

(中時)