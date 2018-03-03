中市環保局嚴查空品汙染源 當場告發處分違法工廠

2018年03月03日 14:55 中時 盧金足

台中市環保局查獲業者未妥善針對逸散性物料堆制區進行灑水等空汙防制作業，違反空汙法規定，現場依規告發。（圖／台中市府提供）

台灣西半部3日受微弱風場環境影響，大氣擴散條件不佳，從台北至雲嘉南甚至金門各縣市，空品指標達紅色等級(對所有族群不健康)，台中市政府環保局立即啟動應變措施，通知中火配合歲修降載及前30大固定汙染源進行減排，並於上午查獲多家工程、化學公司及建築工地違反空汙法規定，當場告發處分並將處10萬元至100萬元罰鍰，也持續出動洗掃街作業，以減緩空品不良狀況。

環保局表示，今天台灣西半部空氣品質不佳，包括協和、林口、中火、興達等北中南火力電廠均啟動降載。環保局除通知前100大工地加強汙染防制作業，也通知前30大固定污染源進行減排及自主管理。

環保局上午接獲台電通知，台中火力發電廠已於今日上午7時至下午5時，G2、G3、G5、G6、G7、G8、G9、G10等8個機組將配合環保友善降載160百萬瓦，含歲修G1、G4的2具機減少1100百萬瓦在內，共降載1260百萬瓦。

此外，市府也全面啟動應變措施，針對固定源稽查，查獲大雅區一家化學工廠空氣汙染防制設備(吸附塔)未開啟正常運轉

，而逕行排放廢氣，已依違反空汙法第23條告發處分，並可處10萬元至100萬元罰鍰，環保局並限期改善。

環保局也查獲西屯區一家工程業者未妥善針對逸散性物料堆制區進行灑水等空汙防制作業，同樣違反空汙法規定，現場依規告發，並處10萬元罰鍰，後續將命限期改善。

有關逸散源部分，查獲兩家建設公司的集合住宅新建工程，未有效清潔進出車輛，出入口及周邊道路有汙染情事，依規予以告發處分。

為減少揚塵環保局將持續出動洗掃街作業，目前掃街長度519.9公里，洗街長度達125.6公里，減緩逸散汙染。

環保局長白智榮表示，依據氣象資訊，這次空品不良狀況恐持續至4日中午，市府將持續監控空氣品質，執行相關應變措施，提醒敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。

(中時)