南投紫南宮「呷丁酒」 10多萬人呷「免驚」

2018年03月03日 14:57 中時 廖志晃

紫南宮年度盛事「呷丁酒」，場面盛大！（廖志晃攝）

紫南宮呷丁酒，由具有專業證照的廚師烹煮。（廖志晃攝）

紫南宮呷丁酒吸引10多萬人參與，聯外道路塞到省道台3線！（廖志晃攝）

竹山鎮紫南宮年度盛事「正月16呷丁酒」，3日有10多萬人湧入廟埕呷平安；紫南宮主委莊秋安表示，因為適逢周末，人潮比去年增加2至3成，廟方準備的食材也增加3成，呷丁酒寓意添丁、平安、發財，希望大家能夠吃得到安心、健康。

紫南宮大清早就是人聲鼎沸，廟埕內外飄揚麻油香，來自各地的慈善團體，前晚就到場備料，清晨6時供餐，連做工繁複且炊煮要1個多小時的芋粿，就是現場製作，誠意令人感動！

上午9時，莊秋安敲鑼開動，現場氣氛熱烈，人潮一波又一波，工作人員不斷補充麻油雞，人氣與香氣交織。

莊秋安表示，呷丁酒是紫南宮最重要的一天，因為適逢假日，因此多準備1成的食材，國產土雞肉約1萬1000公斤，素食部分則加倍供應。

莊秋安說，因為雞肉用量大加上食安因素，因此委託供應雞肉的卜蜂公司派出26名具有專業證照的廚師烹煮，並有檢驗人員在現場監督，希望大家吃了平安又健康。

南投縣長林明溱也到紫南宮共襄盛舉，他感謝莊秋安每年舉辦呷丁酒，並希望土地公保佑南投「旺運出投天」，民眾家庭平安、事業順利。

(中時)